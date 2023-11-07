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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Барселона
Шахтер - Барселона: обзор матча 07 ноября 2023
Шахтер
07.11.2023, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
40'
Д. Сикан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Барселона
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
72'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
62'
59'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Рафинья
59'
Замена
А. Бальде
️️️️
М. Алонсо
59'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Ф. Торрес
59'
Замена
Педри
️️️️
О. Ромеу
45'
+2
Желтая карточка
Р. Араухо
ГОЛ! 1:0!
Д. Сикан
Пас отдал
Г. Гочолеишвили
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Тарас Степаненко
(К)
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
11
Невертон
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Ризнык
5
Бондарь
44
Ракицкий
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
27
Степаненко
8
Крыськив
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
11
Невертон
4-3-2-1
1
тер Стеген
2
Канселу
33
Араухо
15
Кристенсен
3
Алонсо
20
Гюндоган
21
Ромеу
6
Гави
11
Рафинья
14
Торрес
9
Левандовски
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
3
Алонсо
3
Бальде
3
Бальде
3
Алонсо
21
Ромеу
8
Педри
8
Педри
21
Ромеу
11
Рафинья
10
Ямаль
10
Ямаль
11
Рафинья
14
Торрес
79
Феликс
79
Феликс
14
Торрес
Остались в запасе
Шахтер
Барселона
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Шахтер - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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