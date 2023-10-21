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    • «Оренбург» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Оренбург» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Факела», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 12:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Перес, Сидоров, Башич, Вера, Капленко, Мансилья, Воробьев, Ковалев.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Факел»: Беленов, Чернов, Якимов, Божин, Альшин, Квеквескири, Мастерной, Брызгалов, Аппаев, Марков, Магаль.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург»«Факел»

    оренбург-факел смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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