Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Факела», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 12:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Перес, Сидоров, Башич, Вера, Капленко, Мансилья, Воробьев, Ковалев.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Факел»: Беленов, Чернов, Якимов, Божин, Альшин, Квеквескири, Мастерной, Брызгалов, Аппаев, Марков, Магаль.

Главный тренер: Сергей Ташуев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Факел»