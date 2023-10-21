Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Факела», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 12:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Перес, Сидоров, Башич, Вера, Капленко, Мансилья, Воробьев, Ковалев.
Главный тренер: Давид Деограсия
«Факел»: Беленов, Чернов, Якимов, Божин, Альшин, Квеквескири, Мастерной, Брызгалов, Аппаев, Марков, Магаль.
Главный тренер: Сергей Ташуев
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»