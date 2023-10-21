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    • Судья Федотов проанализировал скандальный фол в матче «Оренбург» – «Факел»

    Судья Федотов проанализировал скандальный фол в матче «Оренбург» – «Факел»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал скандальный эпизод из матча 12-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2).

    «Карасев виноват в моменте с Евгением Марковым, так как он занимал хорошую позицию и должен был увидеть, куда пришелся удар. Динамику он мог и не видеть. Не знаю, что случилось с молодым арбитром на VAR Артуром Федоровым. Может он испугался, но Федоров был обязан позвать Карасева к монитору. Не могу объяснить, почему этот момент не красная карточка. Тут прямая нога, шипы, без попытки сыграть в мяч. Футболист мог подвернуть голеностоп, могли полететь кресты, потому что колено ушло в сторону.

    То, что ничего не произошло, это не заслуга Маркова, а футболиста «Оренбурга», потому что он начал убирать ногу и из-за этого удар. Сам Марков испугался, когда произошел стык», – сказал Федотов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.10.2023 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      TIMOTHY 1 час назад

      Все верно,красная без вариантов

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