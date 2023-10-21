Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень

«Оренбург» дома уступает «Факелу» со счетом 0:1 в 12-м туре РПЛ.

Воронежцы в конце первого тайма могли остаться вдесятером, но арбитр Сергей Карасев решил не удалять Евгения Маркова.

Нападающий «Факела» въехал шипами в голень Габриэлю Флорентину – судья посчитал, что это фол на желтую карточку.

В студии «Матч ТВ» мнения по поводу спорного момента разделились.

Комментатор Сергей Дурасов убежден, что Маркова следовало удалить с поля: «Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать».

Константин Генич также солидарен с коллегой: «Нууууу…. Не понимаю. Просто не понимаю».