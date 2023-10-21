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  • Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень

Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень

21 октября 2023, 13:38
8

«Оренбург» дома уступает «Факелу» со счетом 0:1 в 12-м туре РПЛ.

Воронежцы в конце первого тайма могли остаться вдесятером, но арбитр Сергей Карасев решил не удалять Евгения Маркова.

Нападающий «Факела» въехал шипами в голень Габриэлю Флорентину – судья посчитал, что это фол на желтую карточку.

В студии «Матч ТВ» мнения по поводу спорного момента разделились.

Комментатор Сергей Дурасов убежден, что Маркова следовало удалить с поля: «Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать».

Константин Генич также солидарен с коллегой: «Нууууу…. Не понимаю. Просто не понимаю».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Оренбург Марков Евгений Карасев Сергей
Комментарии (8)
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ilichkadr
1697885544
**** Марков, ещё показывает, что типа нечаянно...........
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DOCTOR PENALTY
1697885548
Спорить здесь можно только об одном: пьяный Карасёв или слепой?
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MaxRnD
1697886296
Поголовье слепошарых кротов
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Persona_non_Grata
1697886379
100 % КРАСНАЯ !!!
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Цугундeр
1697887018
А в Тосно был элегантным и многообещающим (правда вместе с Заблом)) форвардом. Два года в Динамо. Полный ублюдок. Даже быки не исправили. Красная,! Нет ,Багровая!
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джубадзе
1697889789
100 красная ,даже факел это понял сразу заменили маркова
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portero
1697894596
Чистейшая красная!!!!! Карась мудло!!!! ВАР и его в отставку!!!!
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rash1959
1697897880
)(уя, да там две красных сразу можно давать, с дисквой до конца жизни.
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