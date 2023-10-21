Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень

    Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень

    «Оренбург» дома уступает «Факелу» со счетом 0:1 в 12-м туре РПЛ.

    Воронежцы в конце первого тайма могли остаться вдесятером, но арбитр Сергей Карасев решил не удалять Евгения Маркова.

    Нападающий «Факела» въехал шипами в голень Габриэлю Флорентину – судья посчитал, что это фол на желтую карточку.

    В студии «Матч ТВ» мнения по поводу спорного момента разделились.

    Комментатор Сергей Дурасов убежден, что Маркова следовало удалить с поля: «Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать».

    Константин Генич также солидарен с коллегой: «Нууууу…. Не понимаю. Просто не понимаю».

    Новости по теме
    РФС назначил судей на 12-й тур чемпионата России 5
    Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча «Ростов» – ЦСКА (3:3)
    Судья Карасев может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69075

      portero 33 минуты назад

      Чистейшая красная!!!!!
      Карась мудло!!!! ВАР и его в отставку!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16837

      Алексей З 1 час назад

      Трудно объяснить чем руководствовался Карасёв и ВАР.
      Возможно не видел , но ВАР....
      Надо просто изгонять таких арбитров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      джубадзе 1 час назад

      100 красная ,даже факел это понял сразу заменили маркова

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Цугундeр 2 часа назад

      А в Тосно был элегантным и многообещающим (правда вместе с Заблом)) форвардом.
      Два года в Динамо. Полный ублюдок. Даже быки не исправили.

      Красная,! Нет ,Багровая!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24675

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      100 % КРАСНАЯ !!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57350

      MaxRnD 2 часа назад

      Поголовье слепошарых кротов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25244

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Спорить здесь можно только об одном: пьяный Карасёв или слепой?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20286

      ilichkadr 3 часа назад

      **** Марков, ещё показывает, что типа нечаянно...........

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5230

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Удаление 100%.
      Карасев, на мой взгляд, переоцененный судья.

      6
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+