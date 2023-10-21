«Тихий ужас!»: Тихонов – о решении Карасева в матче «Оренбург» – «Факел»

Недавно РФС нанял руководить ими человека, который профессионально выключал российские клубы из еврокубков, когда был судьей в тех играх. На вопросы не потому ли он так делает, что является русофобом, он отвечал, что его негативное отношение к России не сказывается на его судействе, судит он честно. Была та правда! Мажич - представитель той части сербского народа, которая считает, что Россия последние двести лет сбивала его страну с правильного пути (т.е. вхождения в состав Австрийской империи) и фактически вынудила сербов стать врагами немцев. Дружба с Россией якобы принесла Сербии неисчислимые страдания. Поэтому Россию эти люди ненавидят. И никакие полмиллиона евро, которые платит Мажичу РФС, этой ненависти не отменят. Он сознательно прин
Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал скандальный эпизод из матча 12-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2).
- Арбитр Сергей Карасев не удалил игрока гостей за удар соперника в ногу.
«Здесь прямая красная карточка без вопросов! Не понимаю, почему судьи на VAR не позвали Карасева. Посмотрите, где мяч находится! Как Евгений Марков играет так! Он метр в стороне.
Это тихий ужас! Не знаю, почему такие решения принимаются. Прямая красная! Может, даже бордовая! Не знаю, что происходит с нашими арбитрами!» – сказал Тихонов.
- «Оренбург» обратился в ЭСК.
- «Факел» добыл победу в компенсированное время 2-го тайма.