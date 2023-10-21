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    • «Тихий ужас!»: Тихонов – о решении Карасева в матче «Оренбург» – «Факел»

    «Тихий ужас!»: Тихонов – о решении Карасева в матче «Оренбург» – «Факел»

    Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал скандальный эпизод из матча 12-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2).

    «Здесь прямая красная карточка без вопросов! Не понимаю, почему судьи на VAR не позвали Карасева. Посмотрите, где мяч находится! Как Евгений Марков играет так! Он метр в стороне.

    Это тихий ужас! Не знаю, почему такие решения принимаются. Прямая красная! Может, даже бордовая! Не знаю, что происходит с нашими арбитрами!» – сказал Тихонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13414

      Вомбат 34 минуты назад

      Недавно РФС нанял руководить ими человека, который профессионально выключал российские клубы из еврокубков, когда был судьей в тех играх. На вопросы не потому ли он так делает, что является русофобом, он отвечал, что его негативное отношение к России не сказывается на его судействе, судит он честно. Была та правда! Мажич - представитель той части сербского народа, которая считает, что Россия последние двести лет сбивала его страну с правильного пути (т.е. вхождения в состав Австрийской империи) и фактически вынудила сербов стать врагами немцев. Дружба с Россией якобы принесла Сербии неисчислимые страдания. Поэтому Россию эти люди ненавидят. И никакие полмиллиона евро, которые платит Мажичу РФС, этой ненависти не отменят. Он сознательно прин

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      Рейтинг: +13414

      Вомбат > Вомбат 32 минуты назад

      осит вред российскому футболу своими указаниями. Он рад бы навредить русским и в других сферах жизни, но они не в его власти.

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      Рейтинг: +5211

      Ziklop 52 минуты назад

      Карасёв продался с потрохами! ВАР-мудаков я бы послушал, как они обсуждали тот момент, чей указ выполнили!

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