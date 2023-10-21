«Тихий ужас!»: Тихонов – о решении Карасева в матче «Оренбург» – «Факел»

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал скандальный эпизод из матча 12-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2).

Арбитр Сергей Карасев не удалил игрока гостей за удар соперника в ногу.

«Здесь прямая красная карточка без вопросов! Не понимаю, почему судьи на VAR не позвали Карасева. Посмотрите, где мяч находится! Как Евгений Марков играет так! Он метр в стороне.

Это тихий ужас! Не знаю, почему такие решения принимаются. Прямая красная! Может, даже бордовая! Не знаю, что происходит с нашими арбитрами!» – сказал Тихонов.