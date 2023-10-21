«Факел» отстранил защитника, отказавшегося выходить на замену в игре с «Оренбургом»

«Факел» сообщил о наказании для футболиста Игоря Калинина, арендованного у «Ростова».
«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.
Во втором тайме [матча с «Оренбургом»] он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранeн от тренировок с первой командой.
Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», – говорится в официальном заявлении воронежцев.
- 27-летний Калинин в «Факеле» с сентября 2022 года.
- В этом сезоне он поучаствовал в 3 матчах (173 минуты).
- «Факел» победил «Оренбург» со счетом 2:1 и покинул зону вылета РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Факела»