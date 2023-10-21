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    • Агент Маркова прокомментировал скандальный фол игрока в матче с «Оренбургом»

    Агент Маркова прокомментировал скандальный фол игрока в матче с «Оренбургом»

    Агент нападающего «Факела» Евгения Маркова Андрей Талаев прокомментировал скандальный эпизод из матча 12-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2).

    «Раз Карасев не дал красную карточку и VAR подтвердил, не позвал его к монитору... Маркова точно нельзя назвать грубым игроком. Фол там был, сто процентов, но скорее по неосторожности.

    Если вы видели реакцию Жени, он сразу начал извиняться. Умысла там точно не было. А была красная или нет, пусть разбираются. Раз VAR не позвал, наверное, были какие-то основания», – сказал Талаев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.10.2023 23:15
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