Агент Маркова прокомментировал скандальный фол игрока в матче с «Оренбургом»

Агент нападающего «Факела» Евгения Маркова Андрей Талаев прокомментировал скандальный эпизод из матча 12-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2).

Арбитр Сергей Карасев не удалил игрока гостей за удар соперника в ногу.

«Раз Карасев не дал красную карточку и VAR подтвердил, не позвал его к монитору... Маркова точно нельзя назвать грубым игроком. Фол там был, сто процентов, но скорее по неосторожности.

Если вы видели реакцию Жени, он сразу начал извиняться. Умысла там точно не было. А была красная или нет, пусть разбираются. Раз VAR не позвал, наверное, были какие-то основания», – сказал Талаев.