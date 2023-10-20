Канчельскис высказался о мечте Мухина перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова Максима Мухина про возможный отъезд в Европу.

Полузащитник ЦСКА заявил, что мечтает оказаться в «МЮ»: «Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат».

«Все может быть, я бы хотел посмотреть на кого-нибудь из российских футболистов в составе «МЮ». Это сложно, ситуация с нашим спортом сейчас непростая.

Но у всех есть мечта. Могу пожелать Максу только удачи, чтобы он работал, верил в это. Многие хотят просто уехать зарабатывать, не играть на таком уровне.

Раньше большинство футболистов уезжали на меньшие зарплаты в Европу. Шевченко поехал в «Милан» с понижением зарплаты, я в «Шахтере» получал больше, чем в «Манчестере». Так получилось, что манкунианцы мне помогли, спасибо им большое.

Не все хотят уезжать. Там нужно быть сильнее своих партнеров, каждая игра и тренировка – вызов. Многие этого боятся. Зачем от добра добра искать и ехать в Европу за копейки, если ты тут много зарабатываешь?

Есть много советчиков и жуликов в футболе, которые говорят не уезжать. Мухин – молодец, дай Бог у него все получится», – сказал Канчельскис.