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    • Мухин назвал европейский топ-клуб, за который хочет выступать

    Мухин назвал европейский топ-клуб, за который хочет выступать

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился воспоминаниями об участии в Евро-2020, который проходил в 2021 году и рассказал о желании выступать в Европе.

    «Сейчас вот вспоминали с Сашей Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил – он очень резкий.

    Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в РПЛ. Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше.

    Думаю ли о том, что это может быть мой последний международный турнир? Конечно, есть такие мысли. Мы не знаем, как все решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там – другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться.

    Куда хочется? Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», – сказал Мухин.

    • В этом сезоне Мухин провел 15 матчей за ЦСКА, в которых забил два гола.
    • На Евро-2020 он трижды сыграл за сборную России, выходя на замену во всех трех матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31537

      JTherry 37 минут назад

      МЮ и Муха - вроде оба на "М", но от второго несёт конюшней за версту, и ведь этот "(м)чудак" верит в "маловатый процент" перехода...) даже клинер не верит...)))

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      Рейтинг: +22102

      Cleaner 1 час назад

      Мухин, ты и в ЦСКА еле-еле тянешь...

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