Мухин назвал европейский топ-клуб, за который хочет выступать

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился воспоминаниями об участии в Евро-2020, который проходил в 2021 году и рассказал о желании выступать в Европе.

«Сейчас вот вспоминали с Сашей Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил – он очень резкий.

Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в РПЛ. Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше.

Думаю ли о том, что это может быть мой последний международный турнир? Конечно, есть такие мысли. Мы не знаем, как все решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там – другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться.

Куда хочется? Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», – сказал Мухин.