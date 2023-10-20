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  • Мухин назвал европейский топ-клуб, за который хочет выступать

Мухин назвал европейский топ-клуб, за который хочет выступать

20 октября 2023, 11:02
3

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился воспоминаниями об участии в Евро-2020, который проходил в 2021 году и рассказал о желании выступать в Европе.

«Сейчас вот вспоминали с Сашей Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил – он очень резкий.

Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в РПЛ. Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше.

Думаю ли о том, что это может быть мой последний международный турнир? Конечно, есть такие мысли. Мы не знаем, как все решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там – другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться.

Куда хочется? Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», – сказал Мухин.

  • В этом сезоне Мухин провел 15 матчей за ЦСКА, в которых забил два гола.
  • На Евро-2020 он трижды сыграл за сборную России, выходя на замену во всех трех матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мухин Максим
Комментарии (3)
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JTherry
1697794313
МЮ и Муха - вроде оба на "М", но от второго несёт конюшней за версту, и ведь этот "(м)чудак" верит в "маловатый процент" перехода...) даже клинер не верит...)))
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Эном айс
1697797467
Муха бьётся о стекло.Не разбить бы ей..е.бло..
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zigbert
1697810340
Надо признать что в последнем матче сборной Мухин был одним из лучших. Но такая игра у него не всегда получается. Все возможно при настойчивости и упорстве для достижения цели.
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