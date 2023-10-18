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  • Шалимов: «Надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу»

Шалимов: «Надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу»

18 октября 2023, 17:15
3

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов выразил мнение, что сборной России нужно переходить в Азию.

«На мой взгляд, надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было. С нами готовы играть подавляющее большинство. Вопрос с теми, кто не готов (а говорят о трех командах – Австралии, Японии и Кореи), можно решить с помощью жеребьевки.

Это важная история, о которой пока не говорят игроки – им надо дать надежду на большие турниры. Сборной нужны реальные соревнования, нужна турнирная таблица», – сказал Шалимов.

  • Сборная России отстранена от участия на международных соревнованиях с марта 2022 года.
  • Шалимов находится без работы с августа 2022 года. Последним его клубом был «Урал».
  • В октябре национальная команда России провела два товарищеских матча: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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Garrincha58
1697640931
Шалимов или глупый или он что совсем не в курсе, что с нами и в Азии большая часть стран играть не будет
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САДЫЧОК
1697641592
Что, у него в голове?
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Январь 59
1697656271
В первуб очередь выходить из УЕФА . Возьмут или не возьмут в Азию , вопрос другой. Надо для начала перестать платить взносы в Европе. В МОК и ПАСССЕ без России волком взвыли. Бах бедолага не понимает теперь, где деньги на Олимпиаду в Париже брать.
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