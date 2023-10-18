Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Шалимов: «Надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу»

    Шалимов: «Надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу»

    Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов выразил мнение, что сборной России нужно переходить в Азию.

    «На мой взгляд, надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было. С нами готовы играть подавляющее большинство. Вопрос с теми, кто не готов (а говорят о трех командах – Австралии, Японии и Кореи), можно решить с помощью жеребьевки.

    Это важная история, о которой пока не говорят игроки – им надо дать надежду на большие турниры. Сборной нужны реальные соревнования, нужна турнирная таблица», – сказал Шалимов.

    • Сборная России отстранена от участия на международных соревнованиях с марта 2022 года.
    • Шалимов находится без работы с августа 2022 года. Последним его клубом был «Урал».
    • В октябре национальная команда России провела два товарищеских матча: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).

    Новости по теме
    Ледяхов высказался о конфликте Ловчева и Карпина 2
    Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер 12
    Тарасова высказалась о том, нужна ли сборная Россия во время отстранения 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10263

      САДЫЧОК 47 минут назад

      Что, у него в голове?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16770

      Алексей З 48 минут назад

      Странные рассуждения.
      Если Япония , Ю.Корея и Австралия ( сильнейшие) откажутся , к кому прислушаются ?
      Да и кто вам дал гарантии , что примут в Азию ?
      Хотеть не вредно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18087

      Garrincha58 58 минут назад

      Шалимов или глупый или он что совсем не в курсе, что с нами и в Азии большая часть стран играть не будет

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+