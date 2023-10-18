Шалимов: «Надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов выразил мнение, что сборной России нужно переходить в Азию.

«На мой взгляд, надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было. С нами готовы играть подавляющее большинство. Вопрос с теми, кто не готов (а говорят о трех командах – Австралии, Японии и Кореи), можно решить с помощью жеребьевки.

Это важная история, о которой пока не говорят игроки – им надо дать надежду на большие турниры. Сборной нужны реальные соревнования, нужна турнирная таблица», – сказал Шалимов.