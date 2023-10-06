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    • Ибрагимович рассказал, как относится к игрокам, которые уехали в Саудовскую Аравию

    Ибрагимович рассказал, как относится к игрокам, которые уехали в Саудовскую Аравию

    Экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к футболистам, уехавшим играть в Саудовскую Аравию.

    «Некоторым игрокам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка вашей карьеры. Вас должны помнить за ваш талант, а не за то, что вы заработали. Потому что, иначе ради чего мы тренируемся каждый день, за что нас признают, – это наш талант, и именно за это вы хотите, чтобы нас помнили.

    Поэтому я думаю, что некоторые игроки, достигшие определeнного уровня, должны остановиться на определeнном этапе, и это большой этап. Нельзя уйти на более низкую ступень и закончить карьеру по-другому.

    Но некоторым игрокам нужны были ситуации, в которых можно заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», – цитирует Ибрагимовича Daily Star.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      odessakmv 4 часа назад

      словоблудие какое-то или бестолковость гугл-переводчика

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