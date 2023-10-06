Ибрагимович рассказал, как относится к игрокам, которые уехали в Саудовскую Аравию

Экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к футболистам, уехавшим играть в Саудовскую Аравию.

«Некоторым игрокам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка вашей карьеры. Вас должны помнить за ваш талант, а не за то, что вы заработали. Потому что, иначе ради чего мы тренируемся каждый день, за что нас признают, – это наш талант, и именно за это вы хотите, чтобы нас помнили.

Поэтому я думаю, что некоторые игроки, достигшие определeнного уровня, должны остановиться на определeнном этапе, и это большой этап. Нельзя уйти на более низкую ступень и закончить карьеру по-другому.

Но некоторым игрокам нужны были ситуации, в которых можно заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», – цитирует Ибрагимовича Daily Star.