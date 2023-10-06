Ибрагимович рассказал, как относится к игрокам, которые уехали в Саудовскую Аравию

Экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к футболистам, уехавшим играть в Саудовскую Аравию.
«Некоторым игрокам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка вашей карьеры. Вас должны помнить за ваш талант, а не за то, что вы заработали. Потому что, иначе ради чего мы тренируемся каждый день, за что нас признают, – это наш талант, и именно за это вы хотите, чтобы нас помнили.
Поэтому я думаю, что некоторые игроки, достигшие определeнного уровня, должны остановиться на определeнном этапе, и это большой этап. Нельзя уйти на более низкую ступень и закончить карьеру по-другому.
Но некоторым игрокам нужны были ситуации, в которых можно заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», – цитирует Ибрагимовича Daily Star.
- Летом швед завершил карьеру.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.