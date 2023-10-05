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    Мостовой отреагировал на резонансные слова Абаскаля

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой вновь раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Как «Спартаку» готовиться к матчу с ЦСКА нужно спрашивать не у меня, а у главного тренера и его штаба. Да, «Спартак» проиграл крупно две игры, это ужасно. Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья, а в итоге всe сразу забудется.

    ЦСКА сам сейчас не в самой лучшей форме, а «Спартак» их не слабее. Прочитал, как Абаскаль объясняется, что он ещe молодой и учится всему. Отлично! Молодой он, а мы все старые, только мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие большие клубы. А потом отговорки на всe, всe нормально.

    «Спартак» не тот клуб, в котором надо учиться, я давно об этом говорю. Приезжают они и учатся у нас. Один уже отучился и поехал домой, это я про Клотета из «Торпедо». А те люди, которые всю жизнь футболу отдали, становятся плохими, кошмар!

    «Спартак» не проиграет ЦСКА и весь этот вой пройдeт. Всe компенсирует ситуация в таблице. 1-2 победы – и ты в тройке. «Зенит» сейчас четвертый, обыграет «Сочи» и будет в тройке.

    А если возвращаться к предстоящему дерби, то Абаскаль же сказал, что он учится. Приехал Гильермо учиться к нам за полтора миллиона евро или долларов, но это я всe в шутку говорю», – сказал Мостовой.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: Metaratings

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    05.10.2023 16:59
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      k611 21 час назад

      Не Мостовому тут рассуждать. Он сам не тренер, а свои две копейки везде вставить надо.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 21 час назад

      Мостовой поймал звездняк!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 22 часа назад

      Ты не шутник, ты м у д а к!!!
      У Абаскаля есть диплом, есть какой никакой опыт, есть рыночная стоимость как тренера. А тебя только за три копейки можно позвать тренировать дворовую команду, без твоего тренерского опыта и показателей. Тренер не тот кто много в футбол играл, а тот кто учит играть других, на основе знаний и умений.
      Пока у тебя нет документа, что ты тренер, ты никто, звать тебя никак и не тебе лезть с советами в тренерский цех. Ну чес слово, читаешь его и боишься, как бы своей желчью не захлебнулся.))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 22 часа назад

      Два мудака - Абаскаль и Мостовой друг друга стоят.

      1
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