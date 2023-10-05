Мостовой отреагировал на резонансные слова Абаскаля

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой вновь раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Как «Спартаку» готовиться к матчу с ЦСКА нужно спрашивать не у меня, а у главного тренера и его штаба. Да, «Спартак» проиграл крупно две игры, это ужасно. Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья, а в итоге всe сразу забудется.

ЦСКА сам сейчас не в самой лучшей форме, а «Спартак» их не слабее. Прочитал, как Абаскаль объясняется, что он ещe молодой и учится всему. Отлично! Молодой он, а мы все старые, только мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие большие клубы. А потом отговорки на всe, всe нормально.

«Спартак» не тот клуб, в котором надо учиться, я давно об этом говорю. Приезжают они и учатся у нас. Один уже отучился и поехал домой, это я про Клотета из «Торпедо». А те люди, которые всю жизнь футболу отдали, становятся плохими, кошмар!

«Спартак» не проиграет ЦСКА и весь этот вой пройдeт. Всe компенсирует ситуация в таблице. 1-2 победы – и ты в тройке. «Зенит» сейчас четвертый, обыграет «Сочи» и будет в тройке.

А если возвращаться к предстоящему дерби, то Абаскаль же сказал, что он учится. Приехал Гильермо учиться к нам за полтора миллиона евро или долларов, но это я всe в шутку говорю», – сказал Мостовой.