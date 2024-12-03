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    Мостовой сказал, кто может остановить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о текущей форме красно-белых.

    «Спартак» уже на третьем месте! Все хоронили «Спартак» ещe до дерби с ЦСКА.

    Главное, чтобы не появился Абаскаль. Не дай бог! Если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля. Никто не ожидал такой уверенной победы красно-белых над «Краснодаром». По всем футбольным компонентам «Спартак» переиграл», – сказал Мостовой.

    • 1 декабря команда под руководством Деяна Станковича разгромила в гостях «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ.
    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 34 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.
    • Гильермо Абаскаль был главным тренером «Спартака» в 2022–2024 годах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2024 11:28
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1733215418
    Любой может остановить.Такой у нас чемпионат,"Оренбург" им в помощь,и "память".
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    BRO_football
    1733221822
    Спартак только сам себя может остановить. Обосрётся в матче с аутсайдером и никто не поймёт почему. Могут вполне легко проиграть следующий матч Пари НН.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733226376
    Чем ближе будем к Зениту , тем интереснее будут разные аферы)…
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    Каратель помойников
    1733226726
    Я думал царь себя упомянет?) только он может остановить. Почему то,мне так кажется,в зимний перерыв начнется очень много всяких вбросов.. поживем увидим
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    alefreddy
    1733244210
    и вот перекрасился а-ля как Ловчев и К.Теперь по другому глаголит
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