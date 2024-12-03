Мостовой сказал, кто может остановить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о текущей форме красно-белых.
«Спартак» уже на третьем месте! Все хоронили «Спартак» ещe до дерби с ЦСКА.
Главное, чтобы не появился Абаскаль. Не дай бог! Если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля. Никто не ожидал такой уверенной победы красно-белых над «Краснодаром». По всем футбольным компонентам «Спартак» переиграл», – сказал Мостовой.
- 1 декабря команда под руководством Деяна Станковича разгромила в гостях «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 34 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.
- Гильермо Абаскаль был главным тренером «Спартака» в 2022–2024 годах.