Мостовой сказал, кто может остановить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о текущей форме красно-белых.

«Спартак» уже на третьем месте! Все хоронили «Спартак» ещe до дерби с ЦСКА.

Главное, чтобы не появился Абаскаль. Не дай бог! Если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля. Никто не ожидал такой уверенной победы красно-белых над «Краснодаром». По всем футбольным компонентам «Спартак» переиграл», – сказал Мостовой.