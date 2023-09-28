Широков назвал Зеленского «придурошным наркоманом»

Роман Широков прокомментировал отказ некоторых европейских стран играть против сборных России U17.

– Что думаете о допуске сборной до 17 лет в отбор на Евро, и при этом уже пошли отказы играть с нами.

– Отмороженные пусть отказываются. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, понимаю, что ребятам и девчонкам надо играть, а с другой – без флага и гимна в сегодняшней ситуации играть нельзя. У меня нет однозначного ответа.

– Вы были резко против Азии, но нет ощущения, что мы сидели ровно, ожидая от Европы подарка, а Азию толком не рассмотрели. Урунов играет против Неймара, на его месте могли быть мы.

– Насколько это было бы экономически целесообразно для наших клубов? Как это скажется на качестве РПЛ – команды будут играть уставшими. Не вижу смысла туда переходить. Кто сказал, что нас там ждут и все готовы играть с нами?

– Но в Европе точно не ждут. Не готовы играть. Не пускают с личными вещами, только голеньким въедешь.

– Да. Против меня придурошный наркоман давно санкции ввел – и чего? Я туда и не горю желанием ехать.

Мы не рвемся в Европу, но исторически к ней относимся. Туда-сюда нам бегать не разрешат. Я не видел аналитики, выводов по экономике, логистике, спортивной составляющей, оперирую только своими знаниями.