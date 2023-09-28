Широков: «Играть без флага и гимна – я себе такого не представляю»

Роман Широков высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.

Также им запретят играть на территории РФ.

Ряд европейских стран решили бойкотировать матчи с россиянами.

– Исполком УЕФА предложил допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных соревнований. Как вы к этому относитесь?

– У меня двоякое впечатление: с одной стороны – допустили, а с другой стороны – с нами отказываются играть, но это полбеды.

С одной стороны – понимаю ребят и что нужно играть, но с другой – играть без флага и гимна – я себе такого не представляю.

Однозначного мнения у меня по этому поводу нет.