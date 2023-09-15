Шалимов отреагировал на эмоциональные слова Карпина

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Я внимательно посмотрел и текстовую часть интервью Карпина, и видеоверсию. Текстовая выглядит, конечно, резче, а в видео он говорит и предполагает очевидные вещи: топ-5 чемпионаты сильные, если зовут – надо ехать, совершенствоваться.

Но потом начинаются трактовки, слова разворачивают так, что игрокам надо чуть ли не срочно собирать вещи и первым самолетом ехать абы куда», – сказал Шалимов.

Карпин тренирует сборную России с 2021 года.

Национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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