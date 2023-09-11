Мостовой дал прогноз на матч России с олимпийской сборной Египта

Александр Мостовой ответил, победит ли Россия во второй товарищеской встрече с олимпийской сборной Египта.

«Сейчас я склоняюсь к тому, что команда Карпина победит. Россиянам очень тяжело пришлось в Египте в их первом матче. После игры Карпин говорил о сложных климатических условиях, футболисты не привыкли тренироваться и играть в такую жару. Так что пропущенный гол на седьмой минуте не стал неожиданностью.

Другой особенностью матча стал стартовый состав нашей сборной. Больше половины игроков дебютировали за национальную команду. В перерыве Карпин дал свои указания, выпустил новых игроков и Оганесян быстро сравнял счет. После этого игра была равной, но россияне смотрелись более уверенно.

В ответной встрече можно ожидать другой игры. Во-первых, у России с большой вероятностью будет другой стартовый состав, снова возможны дебютанты. Во-вторых, команда Карпина уже лучше акклиматизировалась, я думаю.

А уровень наших игроков все равно выше, в сравнении с египтянами. Так что я тут поверю в успех России», – сказал Мостовой.