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    • Мостовой дал прогноз на матч России с олимпийской сборной Египта

    Мостовой дал прогноз на матч России с олимпийской сборной Египта

    Александр Мостовой ответил, победит ли Россия во второй товарищеской встрече с олимпийской сборной Египта.

    «Сейчас я склоняюсь к тому, что команда Карпина победит. Россиянам очень тяжело пришлось в Египте в их первом матче. После игры Карпин говорил о сложных климатических условиях, футболисты не привыкли тренироваться и играть в такую жару. Так что пропущенный гол на седьмой минуте не стал неожиданностью.

    Другой особенностью матча стал стартовый состав нашей сборной. Больше половины игроков дебютировали за национальную команду. В перерыве Карпин дал свои указания, выпустил новых игроков и Оганесян быстро сравнял счет. После этого игра была равной, но россияне смотрелись более уверенно.

    В ответной встрече можно ожидать другой игры. Во-первых, у России с большой вероятностью будет другой стартовый состав, снова возможны дебютанты. Во-вторых, команда Карпина уже лучше акклиматизировалась, я думаю.

    А уровень наших игроков все равно выше, в сравнении с египтянами. Так что я тут поверю в успех России», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +184

      BoevStas1 3 часа назад

      Ничья,как и С Катаром будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1519

      SLADE2019 3 часа назад

      Александр, вот нафига тебе надо на такие матчи какие то прогнозы делать. Послал бы лучше журналиста.

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