Капитан сборной России извинился за поражение в Египте

Полузащитник сборной России Кирилл Кравцов дал комментарий по итогам проигранного матча с олимпийской сборной Египта.

Россияне потерпели первое поражение за 22 месяца.

Итоговый счет – 2:1 в пользу египтян.

Кравцов был капитаном сборной в этом матче.

«Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч и справился со своими эмоциями.

Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать еще. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому.

В итоге, свои моменты мы не забили и получилось то, что получилось. Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили.

Хотел бы извиниться перед болельщиками – мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», – сказал хавбек «Сочи».