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    Капитан сборной России извинился за поражение в Египте

    Полузащитник сборной России Кирилл Кравцов дал комментарий по итогам проигранного матча с олимпийской сборной Египта.

    • Россияне потерпели первое поражение за 22 месяца.
    • Итоговый счет – 2:1 в пользу египтян.
    • Кравцов был капитаном сборной в этом матче.

    «Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч и справился со своими эмоциями.

    Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать еще. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому.

    В итоге, свои моменты мы не забили и получилось то, что получилось. Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили.

    Хотел бы извиниться перед болельщиками – мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», – сказал хавбек «Сочи».

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    Источник: сайт РФС

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    11.09.2023 23:58
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