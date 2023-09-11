Онопко объяснил замену Пиняева в матче с олимпийской сборной Египта

Тренер сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о состоянии здоровья Сергея Пиняева.

Вингер «Локомотива» не смог доиграть товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Он вышел в старте, реализовал пенальти и не вернулся на поле после перерыва.

Россияне проиграли со счетом 1:2.

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу.

Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло – забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», – сказал Онопко.

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