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    • Онопко объяснил замену Пиняева в матче с олимпийской сборной Египта

    Онопко объяснил замену Пиняева в матче с олимпийской сборной Египта

    Тренер сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о состоянии здоровья Сергея Пиняева.

    • Вингер «Локомотива» не смог доиграть товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.
    • Он вышел в старте, реализовал пенальти и не вернулся на поле после перерыва.
    • Россияне проиграли со счетом 1:2.

    «Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу.

    Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло – забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», – сказал Онопко.

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    Источник: сайт РФС

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    11.09.2023 23:12
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