Онопко объяснил замену Пиняева в матче с олимпийской сборной Египта

Тренер сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о состоянии здоровья Сергея Пиняева.
- Вингер «Локомотива» не смог доиграть товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.
- Он вышел в старте, реализовал пенальти и не вернулся на поле после перерыва.
- Россияне проиграли со счетом 1:2.
«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу.
Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло – забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», – сказал Онопко.
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Источник: сайт РФС