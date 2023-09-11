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    • Онопко прокомментировал поражение России от олимпийской сборной Египта

    Онопко прокомментировал поражение России от олимпийской сборной Египта

    Тренер сборной России Виктор Онопко подвел итоги проигранного товарищеского матча против олимпийской сборной Египта.

    • Россияне потерпели первое поражение за 22 месяца.
    • Итоговый счет – 2:1 в пользу египтян.
    • Онопко руководил сборной, поскольку Валерий Карпин готовит другой состав к матчу с Катаром.

    «Эмоции были на протяжении всей игры. Это особенное состояние, когда ты находишься на бровке. Каждую секунду все меняется, ты реагируешь на все действия, свистки.

    Что касается результата, то для нас он сейчас не столь важен. Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала.

    Возможно, сегодня от нас отвернулась удача – был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это все воспринимать и идти дальше.

    Будущее есть у всех наших футболистов, каждому дается шанс. В этот раз было вызвано много новых ребят – мы наблюдаем за всеми молодыми футболистами. Так что, все зависит от них самих.

    Эти две игры с олимпийской сборной Египта – это шанс попасть в обойму основной сборной. Сегодня я говорил футболистам, что в данный момент они представляли именно основную команду. Это была не олимпийская команда, не U-23, это первая сборная.

    Просто, Египет попросил, чтобы против них вышли такие же молодые ребята. Так что для наших футболистов эти игры были шансом показать себе и тренерам то, на что они способны», – сказал Онопко.

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    Источник: сайт РФС

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    11.09.2023 22:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +516

      odessakmv 1 час назад

      Витя, говорить это не твоё

      0
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      Рейтинг: +19649

      NewLife 2 часа назад

      А не дешевле было бы, в таком случае, не лететь в Африку, а сыграть с равной по силе командой дома, на пример, с Акроном или Соколом ?

      0
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      Рейтинг: +6304

      AtticusFinch > NewLife 2 часа назад

      с Акроном или Соколом - шутите что ли))там ЛФК надо искать - но у них нет тур базы, куда после Турции лететьб

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      Рейтинг: +298

      ЗаЖиМ 2 часа назад

      Виктор, ну ты объяснил, однако про лентиюг...

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