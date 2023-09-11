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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет (мол) - Россия
Египет (мол) - Россия: обзор матча 11 сентября 2023
Египет (мол)
11.09.2023, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Россия
68'
А. Фаузи
72'
А. Бадр
7'
С. Пиняев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Египет (мол) - Россия
90'
+1
Замена
Д. Васильев
️️️️
Я. Михайлов
90'
+1
Замена
Н. Салтыков
️️️️
К. Кравцов
90'
+1
Замена
А. Коваленко
️️️️
Д. Денисов
Замена
Х. Авад
️️️️
А. Атеф
88'
83'
Желтая карточка
К. Кравцов
Желтая карточка
А. Надер Хаваш
83'
73'
Желтая карточка
Н. Ермаков
ГОЛ! 2:1!
А. Бадр
Пас отдал
М. Саад
72'
Желтая карточка
М. Ашраф Мустафа
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Фаузи
68'
67'
Замена
В. Александров
️️️️
В. Мелехин
67'
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Литвинов
67'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Вахания
Замена
М. Ашраф Мустафа
️️️️
М. Сабер
66'
60'
Желтая карточка
В. Мелехин
58'
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
С. Оганесян
58'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
В. Шитов
Замена
А. Надер Хаваш
️️️️
А. Мохамед
46'
Замена
М. Саад
️️️️
А. Атеф
46'
Замена
А. Бадр
️️️️
М. Гехад
46'
Замена
А. Фаузи
️️️️
А. Зазаа
46'
Замена
О. Файед
️️️️
М. Тарек
46'
46'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
С. Пиняев
36'
Желтая карточка
В. Литвинов
Желтая карточка
М. Тарек
7'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Пиняев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет (мол)
16
Али Эль-Габри
ВР
22
Атем Мохамед
ЛЗ
3
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
15
Мохамед Тарек
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
14
Ахмед Атеф
ЛВ
6
Махмуд Гехад
ОП
17
Мохамед Шехата
ЦП
19
Али Зазаа
ЦП
21
Махмуд Сабер
ПВ
22
Абдельрахман Атеф
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Россия
49
Владислав Тороп
ВР
2
Илья Вахания
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
46
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
13
Даниил Денисов
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
34
Кирилл Кравцов
ОП
33
Ярослав Михайлов
ЦП
32
Никита Ермаков
АП
45
Степан Оганесян
ПВ
35
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Египет (мол)
13
Мохамед Сеха
ВР
2
Омар Файед
ЦЗ
20
Мохамед Самир
ЦЗ
24
Ахмед Сайед
ПЗ
25
Халед Авад
ПЗ
8
Араби Бадр
ОП
11
Ахмед Фаузи
ОП
26
Мустафа Ашраф Мустафа
ЦП
10
Мостафа Саад
ПВ
30
Ахмед Надер Хаваш
ПВ
24
Билал Мажар
ЦФ
Россия
12
Станислав Агкацев
ВР
23
Данила Прохин
ЦЗ
5
Андрей Лангович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
50
Даниил Кузнецов
ЛВ
48
Никита Салтыков
ЛВ
38
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Ярослав Гладышев
ЦФ
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Эль-Габри
22
Мохамед
3
Эль-Маграби
15
Тарек
24
Эид
6
Гехад
17
Шехата
19
Зазаа
14
Атеф
21
Сабер
22
Атеф
4-1-1-3-1
49
Тороп
13
Денисов
4
Мелехин
46
Литвинов
2
Вахания
34
Кравцов
33
Михайлов
45
Оганесян
32
Ермаков
11
Пиняев
35
Шитов
15
Тарек
2
Файед
2
Файед
15
Тарек
14
Атеф
25
Авад
25
Авад
14
Атеф
6
Гехад
8
Бадр
8
Бадр
6
Гехад
19
Зазаа
11
Фаузи
11
Фаузи
19
Зазаа
21
Сабер
26
Мустафа
26
Мустафа
21
Сабер
22
Атеф
10
Саад
10
Саад
22
Атеф
22
Мохамед
30
Хаваш
30
Хаваш
22
Мохамед
46
Литвинов
23
Прохин
23
Прохин
46
Литвинов
2
Вахания
5
Лангович
5
Лангович
2
Вахания
4
Мелехин
2
Александров
2
Александров
4
Мелехин
33
Михайлов
38
Васильев
38
Васильев
33
Михайлов
13
Денисов
18
Коваленко
18
Коваленко
13
Денисов
45
Оганесян
50
Кузнецов
50
Кузнецов
45
Оганесян
34
Кравцов
48
Салтыков
48
Салтыков
34
Кравцов
11
Пиняев
21
Гладышев
21
Гладышев
11
Пиняев
35
Шитов
9
Мусаев
9
Мусаев
35
Шитов
Остались в запасе
Египет (мол)
Россия
13
Мохамед Сеха
ВР
20
Мохамед Самир
ЦЗ
24
Ахмед Сайед
ПЗ
24
Билал Мажар
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
12
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
13
Мохамед Сеха
ВР
20
Мохамед Самир
ЦЗ
24
Ахмед Сайед
ПЗ
24
Билал Мажар
ЦФ
Остались в запасе
12
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Рожерио Микале
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Египет (мол) - Россия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Стадион Суэц
Где смотреть матч:
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