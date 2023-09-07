Девять футболистов дебютировали за сборную России

Сборная России на выезде играет с олимпийской сборной Египта.

В Суэце за российскую сборную дебютировали девять футболистов.

В старте вышли только два игрока, ранее выступавшие за национальную команду, – Даниил Хлусевич («Спартак») и Александр Коваленко («Зенит»).