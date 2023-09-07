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    Девять футболистов дебютировали за сборную России

    Сборная России на выезде играет с олимпийской сборной Египта.

    В Суэце за российскую сборную дебютировали девять футболистов.

    В старте вышли только два игрока, ранее выступавшие за национальную команду, – Даниил Хлусевич («Спартак») и Александр Коваленко («Зенит»).

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2023 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21697

      Cleaner 17 часов назад

      СБРОДная России. У Валеры так будет всегда...(

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      Рейтинг: +32

      ramblernasheveverything 18 часов назад

      С учетом того, что сборной не играть официальные матчи лет 7-10 , то надо уже привлекать пацанов 11-12 лет.

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