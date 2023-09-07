Девять футболистов дебютировали за сборную России

Сборная России на выезде играет с олимпийской сборной Египта.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В Суэце за российскую сборную дебютировали девять футболистов.
- Станислав Агкацев («Краснодар»)
- Виктор Александров («Пари НН»)
- Дмитрий Васильев («Зенит»)
- Ярослав Гладышев («Динамо»)
- Андрей Лангович («Ростов»)
- Вячеслав Литвинов («Сочи»)
- Тамерлан Мусаев («Балтика»)
- Даниил Кузнецов («Рубин»)
- Данила Прохин («Ростов»)
В старте вышли только два игрока, ранее выступавшие за национальную команду, – Даниил Хлусевич («Спартак») и Александр Коваленко («Зенит»).
Источник: «Бомбардир»