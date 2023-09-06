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    • Агент Вагнера: «Мой клиент никогда бы не поступил, как Фернандес»

    Агент Вагнера: «Мой клиент никогда бы не поступил, как Фернандес»

    Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    «Я подозреваю, что у Марио какая-то обида на ЦСКА. Уверен, клуб хотел вернуть его обратно, но не получилось.

    Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Это главный клуб в его карьере», – сказал Эвандро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4973

      Ziklop 4 часа назад

      завидно что ему бабосов не предложили!
      откат не предложил, вот и тебе бабосов не дали!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5372

      neveldomha 6 часов назад

      Никогда не говори никогда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      The only one 7 часов назад

      Всё, заклюют парня. Видимо поступила указивка свыше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 7 часов назад

      кому нужен твой клиент агент он давно уже сбитый лётчик после ЦСКА так нигде толком и не засветился

      1
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      Рейтинг: +3936

      acor94 7 часов назад

      Я подумал какой-то секретный агент ЧВК Вагнер))

      1
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      Рейтинг: +12455

      BRO_football 8 часов назад

      Ну так в случае с Марио виноват ещё и агент. Ему предложили хорошие деньги за то, чтобы Марио перешёл именно в Зенит.
      А как бы поступил агент Вагнера, если бы ему предложили хорошие деньги за уход Вагнера из ЦСКА в какой-нибудь другой клуб?

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      Рейтинг: +1219

      Krics > BRO_football 7 часов назад

      Его жаба давит,ихмо.

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