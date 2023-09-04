Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Фернандес разогнался до 33,8 км/час, когда бежал праздновать гол в ворота ЦСКА

    Фернандес разогнался до 33,8 км/час, когда бежал праздновать гол в ворота ЦСКА

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес эмоционально отпраздновал гол в ворота ЦСКА в концовке матча 7-го тура РПЛ.

    Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, который сравнял счет на 88-й минуте.

    Специалисты посчитали, что 32-летний Фернандес разогнался до 33,8 километров в час. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

    • Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА – с 2012 по 2022 год.
    • Матч с «Зенитом» завершился ничьей 1:1.

    Новости по теме
    Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА 18
    Агент Вагнера: «Мой клиент никогда бы не поступил, как Фернандес» 7
    Журавель назвал Фернандеса «русским валенком» 5
    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2023 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 18:16

      А этим врунишкам разве можно верить???? Я думаю они подсчёт голосов тоже ведут на выборах.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      E5 5 сентября, 08:26

      поговаривают, он до сих пор бежит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 07:41

      а ещё пульс померяйте у него придурки блин чем занимаются Марио молодец вовремя из конюшни свинтил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 05:43

      Хватит уже обсуждать этого игрока , у него свои взгляды о морале и чести. Какой есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +724

      Октавиус 4 сентября, 22:20

      кто бы мог подумать, что именно он окажется такой чепушилой

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1087

      партизан84 4 сентября, 22:20

      это он к банкомату за премией рванул)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1895

      GermanVo 4 сентября, 22:15

      Первый раз вижу, чтоб крыса такую скорость развивала.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > GermanVo 4 сентября, 22:42

      А он чего-то скрысил ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1895

      GermanVo > Айболид 5 сентября, 00:36

      В глаза что ль долбишься? Скрысить - это что-то в тихую свиздить. А быть крысой по жизни, когда тебе идут на встречу и расторгают контракт, коль ты желаешь приостановить карьеру, чтоб ты не платил неустойку, и договорились, что при возобновлении он вернётся, а потом этот человек будет всё поле пробегать, чтоб отпраздновать гол команде, которая дала всё самое лучшее за столько лет. Если ты так не считаешь, значит ты сам крысёнышь.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > GermanVo 5 сентября, 06:03

      Леги никому и ничего (кроме своей игры) не должны . Он не воспитанник ЦСКА . То что ему пошли на встречу , а он в ответ- нет , ещё ничего не значит . Он - наёмник и "присягу" на верность никому не давал . И подобный случай не единичный , но до.бались только до игрока Зенита . Если я крысёнышь , то вы змеёныши , завистливые и злобные (заремёныши ябскаал ).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      pandora777 > GermanVo 5 сентября, 11:23

      по факту расписал ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид 4 сентября, 22:11

      Красавчег !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 4 сентября, 21:49

      Рекорд а ля "Петрович лупанул 0.5 залпом, потому что иначе к Лексеевне не подкатить.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 