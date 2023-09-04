Фернандес разогнался до 33,8 км/час, когда бежал праздновать гол в ворота ЦСКА

А этим врунишкам разве можно верить???? Я думаю они подсчёт голосов тоже ведут на выборах.....
Защитник «Зенита» Марио Фернандес эмоционально отпраздновал гол в ворота ЦСКА в концовке матча 7-го тура РПЛ.
Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, который сравнял счет на 88-й минуте.
Специалисты посчитали, что 32-летний Фернандес разогнался до 33,8 километров в час. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
- Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА – с 2012 по 2022 год.
- Матч с «Зенитом» завершился ничьей 1:1.