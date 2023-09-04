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  • Фернандес разогнался до 33,8 км/час, когда бежал праздновать гол в ворота ЦСКА

Фернандес разогнался до 33,8 км/час, когда бежал праздновать гол в ворота ЦСКА

4 сентября 2023, 21:41
9

Защитник «Зенита» Марио Фернандес эмоционально отпраздновал гол в ворота ЦСКА в концовке матча 7-го тура РПЛ.

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, который сравнял счет на 88-й минуте.

Специалисты посчитали, что 32-летний Фернандес разогнался до 33,8 километров в час. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

  • Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА – с 2012 по 2022 год.
  • Матч с «Зенитом» завершился ничьей 1:1.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (9)
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фанат джигурды
1693853375
Рекорд а ля "Петрович лупанул 0.5 залпом, потому что иначе к Лексеевне не подкатить.
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GermanVo
1693854951
Первый раз вижу, чтоб крыса такую скорость развивала.
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партизан84
1693855215
это он к банкомату за премией рванул)
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Октавиус
1693855242
кто бы мог подумать, что именно он окажется такой чепушилой
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Garrincha58
1693888906
а ещё пульс померяйте у него придурки блин чем занимаются Марио молодец вовремя из конюшни свинтил
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E5
1693891592
поговаривают, он до сих пор бежит
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portero
1693926965
А этим врунишкам разве можно верить???? Я думаю они подсчёт голосов тоже ведут на выборах.....
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