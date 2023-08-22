«Оренбург» поступает некрасиво, все прикрываются ребенком»: Уткин – об увольнении Ярошика

Василий Уткин высказался об отставке Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Мне кажется, клуб «Оренбург» поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна – провал (в том числе и провал выбора).

Пусть все жалеют получившую травму головы дочку Ярошика Николь. Здоровью которой, кстати, по словам врачей, ничего не угрожает, и кроме того, если я в этом что-нибудь понимаю, травма бедной девочки – перелом теменной кости – подразумевает лечение в покое. То есть прямо сейчас семья Иржи вряд ли уедет из Оренбурга.

Как-то все действующие лица по факту прикрываются ребенком, его бедой – и честным сочувствием публики. К которому я присоединяюсь, конечно. А никакой связи между этим и провалом Иржи нет.

А будь все здоровы, Иржи бы продолжил? Ведь нет... А так вроде вот такое вышло стечение обстоятельств.

Между тем менеджмент «Оренбурга» допустил классическую ошибку: нанял на смену руководителю того, кого уходящий босс рекомендовал. Это описано во многих переизданиях учебников бизнеса, это проверено десятилетиями; так поступать просто вообще никогда нельзя. Нельзя – и все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.