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  • «Оренбург» поступает некрасиво, все прикрываются ребенком»: Уткин – об увольнении Ярошика

«Оренбург» поступает некрасиво, все прикрываются ребенком»: Уткин – об увольнении Ярошика

22 августа 2023, 17:00
5

Василий Уткин высказался об отставке Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Мне кажется, клуб «Оренбург» поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна – провал (в том числе и провал выбора).

Пусть все жалеют получившую травму головы дочку Ярошика Николь. Здоровью которой, кстати, по словам врачей, ничего не угрожает, и кроме того, если я в этом что-нибудь понимаю, травма бедной девочки – перелом теменной кости – подразумевает лечение в покое. То есть прямо сейчас семья Иржи вряд ли уедет из Оренбурга.

Как-то все действующие лица по факту прикрываются ребенком, его бедой – и честным сочувствием публики. К которому я присоединяюсь, конечно. А никакой связи между этим и провалом Иржи нет.

А будь все здоровы, Иржи бы продолжил? Ведь нет... А так вроде вот такое вышло стечение обстоятельств.

Между тем менеджмент «Оренбурга» допустил классическую ошибку: нанял на смену руководителю того, кого уходящий босс рекомендовал. Это описано во многих переизданиях учебников бизнеса, это проверено десятилетиями; так поступать просто вообще никогда нельзя. Нельзя – и все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.
  • Команда набрала 1 очко в 5 турах чемпионата.
  • Ярошика сменил испанец Давид Деограсия.
  • Дочь чешского тренера упала в межлестничный пролет и получила перелом теменной кости головы.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Оренбург Ярошик Иржи Уткин Василий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1692713646
Вася прав, всё по делу. Думаю, у нас в Спартаке та же хрень - провал выбора.
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Вомбат
1692720193
Сразу вспомнил, как уходивший на пенсию Фергюсон рекомендовал Мойеса, заявив, что тот поднимет МЮ еще выше. В результате как все помнят, 7 место.
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zigbert
1692729847
Главная причина конечно неудовлетворительный результат Оренбурга.
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АлексМак
1692730570
Прав Василий. Всё ж это ясно, как божий день.
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