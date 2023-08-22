«Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назвал нового главного тренера

Александра Мостового надо было брать , он ведь знает всё)) а так радует что не с матч тв тренеров экспертов пригласили на должность
«Оренбург» назвал имя нового главного тренера клуба.
«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.
«Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!
Новым главным тренером назначен Давид Деограсия», – сообщила пресс-служба клуба.
- Деограсия был главным тренером академии «Оренбурга».
- Ярошик тренировал команду с 22 июня.
- Тогда он сменил Марцела Личку, который возглавил «Динамо».
- «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.