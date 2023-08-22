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    • «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назвал нового главного тренера

    «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назвал нового главного тренера

    «Оренбург» назвал имя нового главного тренера клуба.

    «Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

    «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!

    Новым главным тренером назначен Давид Деограсия», – сообщила пресс-служба клуба.

    • Деограсия был главным тренером академии «Оренбурга».
    • Ярошик тренировал команду с 22 июня.
    • Тогда он сменил Марцела Личку, который возглавил «Динамо».
    • «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +294

      Александр.Т. 17 минут назад

      Александра Мостового надо было брать , он ведь знает всё)) а так радует что не с матч тв тренеров экспертов пригласили на должность

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5042

      Бомбардиръ 18 минут назад

      Новый тренер - Давит Деградация)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5987

      fakeid 25 минут назад

      по семейным обстоятельствам, да. после 4:0 они, конечно же, возникли. примерно так же, как у спартачей вдруг возникают срочные дела после каждого поражения, вон, номэд уже третий день рыла не кажет, например.

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