Стала известна причина ухода Ярошика из «Оренбурга»: в его семье случилась трагедия

Кошмар какой. Здоровья ребенку. Но вопрос, кто так следил за ним...
Появились новые подробности ухода Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».
«Причины расставания «Оренбурга» с Ярошиком состоят из двух частей.
Это не только спортивные результаты и не лучшая атмосфера в команде (в отличие от Лички, Ярошик оказался более европейским тренером, который недостаточно личного внимания уделял развитию игроков и общению с коллективом), но и кое-что пострашнее.
На днях в семье чеха случилась трагедия – его грудная дочь Николь (годик исполнится 4 сентября) упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы, где проживают Ярошики. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.
Слава богу, угрозы ее жизни нет и малышку уже перевели в общую палату. Но все равно, Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. При этом он не смог бы исполнять свои функции тренера», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- Ярошик тренировал команду с 22 июня.
- Тогда он сменил Марцела Личку, который возглавил «Динамо».
- «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.
- Новым тренером клуба стал Давид Деограсия.