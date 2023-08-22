Стала известна причина ухода Ярошика из «Оренбурга»: в его семье случилась трагедия

Появились новые подробности ухода Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Причины расставания «Оренбурга» с Ярошиком состоят из двух частей.

Это не только спортивные результаты и не лучшая атмосфера в команде (в отличие от Лички, Ярошик оказался более европейским тренером, который недостаточно личного внимания уделял развитию игроков и общению с коллективом), но и кое-что пострашнее.

На днях в семье чеха случилась трагедия – его грудная дочь Николь (годик исполнится 4 сентября) упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы, где проживают Ярошики. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.

Слава богу, угрозы ее жизни нет и малышку уже перевели в общую палату. Но все равно, Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. При этом он не смог бы исполнять свои функции тренера», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Ярошик тренировал команду с 22 июня.

Тогда он сменил Марцела Личку, который возглавил «Динамо».

«Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.

Новым тренером клуба стал Давид Деограсия.

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