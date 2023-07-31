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    • Агент Дембеле попросил Примеру ускорить трансфер в «ПСЖ»: отступные в 50 миллионов удвоятся сегодня в полночь

    Агент Дембеле попросил Примеру ускорить трансфер в «ПСЖ»: отступные в 50 миллионов удвоятся сегодня в полночь

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ».

    По информации Jijantes FC, агент футболиста Мусса Сиссоко попросил Примеру закрыть трансфер Дембеле в «ПСЖ» как можно скорее.

    Агент хочет, чтобы трансфер состоялся до 23:59 сегодняшнего дня – отступные Усмана в размере 50 миллионов евро действуют до этого момента. В полночь эта сумма удвоится.

    • В прошлом сезоне Дембеле забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
    • Он в «Барселоне» с 2017 года.
    • Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.

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    Источник: Jijantes FC

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    Сегодня, 16:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9872

      САДЫЧОК 1 час назад

      Слил финал ЧМ.
      Отстой , а не футболист !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68537

      portero 1 час назад

      Какой суммой подтвердил свою просьбу???

      0
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