Агент Дембеле попросил Примеру ускорить трансфер в «ПСЖ»: отступные в 50 миллионов удвоятся сегодня в полночь

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ».
По информации Jijantes FC, агент футболиста Мусса Сиссоко попросил Примеру закрыть трансфер Дембеле в «ПСЖ» как можно скорее.
Агент хочет, чтобы трансфер состоялся до 23:59 сегодняшнего дня – отступные Усмана в размере 50 миллионов евро действуют до этого момента. В полночь эта сумма удвоится.
- В прошлом сезоне Дембеле забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
- Он в «Барселоне» с 2017 года.
- Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.
Источник: Jijantes FC