Агент Дембеле попросил Примеру ускорить трансфер в «ПСЖ»: отступные в 50 миллионов удвоятся сегодня в полночь

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ».

По информации Jijantes FC, агент футболиста Мусса Сиссоко попросил Примеру закрыть трансфер Дембеле в «ПСЖ» как можно скорее.

Агент хочет, чтобы трансфер состоялся до 23:59 сегодняшнего дня – отступные Усмана в размере 50 миллионов евро действуют до этого момента. В полночь эта сумма удвоится.