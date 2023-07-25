«Аякс» раскритиковали в Нидерландах за переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

Ну и хорошо. Не надо никого из рпл покупать, пусть нас радуют)
Нидерландский журналист Майк Вервей раскритиковал «Аякс» за переговоры по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Мне действительно интересно, стоит ли вам как голландскому клубу вести дела с «Краснодаром». Мне кажется это очень странным.
Клубы английской Премьер-лиги, например, заявили, что не ведут никаких дел с Россией, в то время как мы также видим, что и итальянские клубы занимают такую же позицию.
Я действительно думаю, что у «Аякса» тоже должна быть такая точка зрения, каким бы хорошим ни был этот Сперцян», – цитирует Вервея FCUpdate.
- Ранее амстердамцы предложили за игрока 8 миллионов евро + бонусы, но получили отказ.
- В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.