«Аякс» раскритиковали в Нидерландах за переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

Нидерландский журналист Майк Вервей раскритиковал «Аякс» за переговоры по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мне действительно интересно, стоит ли вам как голландскому клубу вести дела с «Краснодаром». Мне кажется это очень странным.

Клубы английской Премьер-лиги, например, заявили, что не ведут никаких дел с Россией, в то время как мы также видим, что и итальянские клубы занимают такую же позицию.

Я действительно думаю, что у «Аякса» тоже должна быть такая точка зрения, каким бы хорошим ни был этот Сперцян», – цитирует Вервея FCUpdate.