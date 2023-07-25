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    • «Аякс» раскритиковали в Нидерландах за переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

    «Аякс» раскритиковали в Нидерландах за переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

    Нидерландский журналист Майк Вервей раскритиковал «Аякс» за переговоры по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    «Мне действительно интересно, стоит ли вам как голландскому клубу вести дела с «Краснодаром». Мне кажется это очень странным.

    Клубы английской Премьер-лиги, например, заявили, что не ведут никаких дел с Россией, в то время как мы также видим, что и итальянские клубы занимают такую же позицию.

    Я действительно думаю, что у «Аякса» тоже должна быть такая точка зрения, каким бы хорошим ни был этот Сперцян», – цитирует Вервея FCUpdate.

    • Ранее амстердамцы предложили за игрока 8 миллионов евро + бонусы, но получили отказ.
    • В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3820

      acor94 1 час назад

      Ну и хорошо. Не надо никого из рпл покупать, пусть нас радуют)

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