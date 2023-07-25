«Аякс» раскритиковали в Нидерландах за переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

Нидерландский журналист Майк Вервей раскритиковал «Аякс» за переговоры по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Мне действительно интересно, стоит ли вам как голландскому клубу вести дела с «Краснодаром». Мне кажется это очень странным.
Клубы английской Премьер-лиги, например, заявили, что не ведут никаких дел с Россией, в то время как мы также видим, что и итальянские клубы занимают такую же позицию.
Я действительно думаю, что у «Аякса» тоже должна быть такая точка зрения, каким бы хорошим ни был этот Сперцян», – цитирует Вервея FCUpdate.
- Ранее амстердамцы предложили за игрока 8 миллионов евро + бонусы, но получили отказ.
- В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»