Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Семак отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса

    Семак отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, согласно которой клуб отложил презентацию Марио Фернандеса из-за его проблем с лишним весом.

    «Это точно бред, лишний вес ему не мешает. Александр Иванович (Медведев) все сказал, все идет по плану. Будут официальные новости, будем разговаривать», – сказал Семак.

    • Сегодня стало известно, что «Зенит» уже подписал 2-летний контракт с Фернандесом.
    • Ожидается, что зарплата Марио составит 2,5 млн евро в год.
    • Бразилец 10 сезонов провел в ЦСКА: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

    Новости по теме
    Семак заставил Клаудиньо попробовать чак-чак в Казани 3
    Семак отреагировал на переход Кузяева в «Гавр» 1
    Семак назвал единственного игрока «Зенита», чье участие в матче за Суперкубок России под вопросом 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 