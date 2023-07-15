Семак отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, согласно которой клуб отложил презентацию Марио Фернандеса из-за его проблем с лишним весом.

«Это точно бред, лишний вес ему не мешает. Александр Иванович (Медведев) все сказал, все идет по плану. Будут официальные новости, будем разговаривать», – сказал Семак.