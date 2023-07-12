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  • Соблазнительная красотка с украинскими корнями по имени Наташа – девушка новичка «Спартака»

Соблазнительная красотка с украинскими корнями по имени Наташа – девушка новичка «Спартака»

12 июля 2023, 07:30
6

Хесус Медина – один из самых громких трансферов этого межсезонья РПЛ. Полузащитник отыграл в ЦСКА, а теперь перешел в «Спартак». В Россию с ним приехала девушка Наташа Солей, которая и сейчас поддержит его во время громкого перехода. Они вместе больше пяти лет.

Солей – певица и красотка. А еще ее мама родом из Украины. И это подтверждал сам Медина после перехода в ЦСКА: «Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул.

У моей девушки мама и бабушка с дедушкой – из Украины, они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для нее история, и потихоньку мы действительно собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми».

Фото: соцсети Наташи Солей

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Спартак Медина Хесус
Комментарии (6)
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АлексМак
1689015593
Доска
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Красногорск_Фан
1689052755
Сисек нет но вы держитесь ))
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Томик
1689061779
Не уйметесь никак, бомбардир, со своими "украинскими корнями".
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R_a_i_n
1689137080
Губы ни как у Хосе Игнасио. Уже хорошо!
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oyabun
1689140834
Сразу видно - Хищница! )
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Купа Купыч
1689141337
Наташа,три рубля и наша.
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