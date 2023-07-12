Соблазнительная красотка с украинскими корнями по имени Наташа – девушка новичка «Спартака»

Хесус Медина – один из самых громких трансферов этого межсезонья РПЛ. Полузащитник отыграл в ЦСКА, а теперь перешел в «Спартак». В Россию с ним приехала девушка Наташа Солей, которая и сейчас поддержит его во время громкого перехода. Они вместе больше пяти лет.

Солей – певица и красотка. А еще ее мама родом из Украины. И это подтверждал сам Медина после перехода в ЦСКА: «Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул.

У моей девушки мама и бабушка с дедушкой – из Украины, они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для нее история, и потихоньку мы действительно собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми».

Фото: соцсети Наташи Солей

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