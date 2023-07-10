Медина – новый игрок «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
«Медина способен действовать на различных позициях в атакующей линии, обладает сильным дальним ударом с левой ноги, качественно исполняет «стандарты».
В сезоне-2022/23 он забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Добро пожаловать, Хесус!» – говорится в пресс-релизе «Спартака».
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Фото: сайт «Спартака»
Источник: сайт «Спартака»