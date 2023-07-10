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    Медина – новый игрок «Спартака»

    «Спартак» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

    Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.

    «Медина способен действовать на различных позициях в атакующей линии, обладает сильным дальним ударом с левой ноги, качественно исполняет «стандарты».

    В сезоне-2022/23 он забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Добро пожаловать, Хесус!» – говорится в пресс-релизе «Спартака».

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

    Фото: сайт «Спартака»

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +195

      Айболид 38 минут назад

      Секта всю энергию растратила на вонь по поводу трансфера в Зенит Фернандеса .
      Даже сил не хватает порадоваться за умыкнутого у конкурентов лега .
      Стыдно за поведение "долбохода" !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8380

      nik55 55 минут назад

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7194

      Semenycch 1 час назад

      Из непарнокопытных в парнокопытные...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Болотоход > Semenycch 1 час назад

      Главное что не с помойки блеклой)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      JIEGEHDA > Болотоход 1 час назад

      Коня превратили в мясо . Живодёры

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9172

      vladik12 1 час назад

      Как болельщик "Спартака" не имею ничего против трансфера. Ну, играл за стойло, ошибся, не туда повело. Отмоем, будет приносить пользу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      JIEGEHDA > vladik12 1 час назад

      Молодец что в галочки берешь спартак . А то стыдно как то.

      0
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      Рейтинг: +2838

      волчарик 1 час назад

      А вот теперь хочется услышать мнение спартаковских болельщиков о ослаблении конкурента и о своих воспитанниках.

      3
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      Рейтинг: +329

      JIEGEHDA > волчарик 59 минут назад

      Да не . Они просто взяли игрока . А вот Зенит взял Марио который 2 года не играет в ЦСКА ослабил КОНКУРЕНТА .я думал ЦСКА конкурент за 2-3 места . Оказывается вот оно как

      2
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      Рейтинг: +383

      RedMaksim97 1 час назад

      Обоср*тся в сперме

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      Рейтинг: +1969

      Болотоход 1 час назад

      Переобуем! Игрок норм!
      Добро пожаловать в лучший клуб страны.

      Клинару - санитаров на дом,если он еще не там.

      2
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      Рейтинг: +329

      JIEGEHDA > Болотоход 59 минут назад

      Переобуваться вы всегда умеете . На опыте ))

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      Рейтинг: +195

      Айболид > JIEGEHDA 41 минуту назад

      Научат коксом барыжить , орудовать ножом в подворотнях . Ну и дежурная клизма с жёлудями от "тёти" заремы .

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