Медина – новый игрок «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.

«Медина способен действовать на различных позициях в атакующей линии, обладает сильным дальним ударом с левой ноги, качественно исполняет «стандарты».

В сезоне-2022/23 он забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Добро пожаловать, Хесус!» – говорится в пресс-релизе «Спартака».

Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.

Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.

Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

Фото: сайт «Спартака»