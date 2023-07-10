Финалист Лиги чемпионов может перейти в «Спартак»: агент подтвердил переговоры

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, прокомментировал новость о том, что «Спартак» сделал предложение по трансферу его клиента.
«Санчес не боится приезжать в Россию, но пока рано говорить об этом. Сейчас нет никакой конкретики, «Спартак» не выходил на нас.
Клубы ведут общение между собой», – сказал Вильярреал.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
- Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: «РБ Спорт»