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    • Финалист Лиги чемпионов может перейти в «Спартак»: агент подтвердил переговоры

    Финалист Лиги чемпионов может перейти в «Спартак»: агент подтвердил переговоры

    Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, прокомментировал новость о том, что «Спартак» сделал предложение по трансферу его клиента.

    «Санчес не боится приезжать в Россию, но пока рано говорить об этом. Сейчас нет никакой конкретики, «Спартак» не выходил на нас.

    Клубы ведут общение между собой», – сказал Вильярреал.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
    • Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
    • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

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    Источник: «РБ Спорт»

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