Финалист Лиги чемпионов может перейти в «Спартак»: агент подтвердил переговоры

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, прокомментировал новость о том, что «Спартак» сделал предложение по трансферу его клиента.

«Санчес не боится приезжать в Россию, но пока рано говорить об этом. Сейчас нет никакой конкретики, «Спартак» не выходил на нас.

Клубы ведут общение между собой», – сказал Вильярреал.