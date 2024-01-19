Агент подтвердил, что трансфер Санчеса в «Спартак» сорвали АПЛ и английские власти

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Галатасарая» Дэвинсона Санчеса, объяснил, почему сорвался летний трансфер игрока из «Тоттенхэма» в «Спартак».
«Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Дэвинсон и его жена были полностью готовы перейти в «Спартак».
В тот момент, когда мы приняли решение, нам позвонили из «Спартака» и сказали, что глава «Тоттенхэма» Даниэль Леви сообщил им о невозможности трансфера. Проблемы в том, чтобы ехать в Россию для футболиста не было», – сказал Вильярреал.
- В итоге колумбиец переехал в Турцию за 9,5 миллиона евро.
- В сезоне турецкой Суперлиги Санчес провел 8 матчей, забил гол.
- На счету Дэвинсона 58 матчей за сборную Колумбии, гол.