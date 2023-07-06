В ЦСКА раскрыли подробности перехода Фернандеса в «Зенит»

В ЦСКА политика комплектования состава давно вызывает вопросы. Объясняю. Кто им мешал в своё время вернуть Жиркова? В результате тот в Зените. А Семак? Почему его не вернули? Рубин и Зенит были не против.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что московский клуб отказался от идеи возвращения защитника Марио Фернандеса, который переходит в «Зенит».
«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это вранье. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался.
Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом», – написал Брейдо в телеграме.
- Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку