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    В ЦСКА раскрыли подробности перехода Фернандеса в «Зенит»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что московский клуб отказался от идеи возвращения защитника Марио Фернандеса, который переходит в «Зенит».

    «ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это вранье. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался.

    Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом», – написал Брейдо в телеграме.

    • Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

    Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 16:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6481

      Давид59 2 часа назад

      В ЦСКА политика комплектования состава давно вызывает вопросы. Объясняю. Кто им мешал в своё время вернуть Жиркова? В результате тот в Зените. А Семак? Почему его не вернули? Рубин и Зенит были не против.

      0
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      Рейтинг: +14545

      R_a_i_n 2 часа назад

      А чего клинкера не видно. Все ржёт?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4380

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Да не такой он и бедный, однако.

      1
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      Рейтинг: +17715

      Garrincha58 2 часа назад

      там всё обиженный агент мутит бедный Марио без его его сосватали

      0
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