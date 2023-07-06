«Зенит» начал переговоры с Фернандесом сразу после отказа ЦСКА («СЭ»)

Появились новые подробности возможного перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

По информации «СЭ», клуб из Петербурга обратился к кандидатуре экс-игрока ЦСКА спустя минимум сутки после того, как московский клуб окончательно отказался от идеи возвращения игрока.

Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Зените». Он, скорее всего, не примет участия в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

Бразилец подпишет контракт по одной из трех схем: на два года, на три года или по схеме «2+1».