«Зенит» начал переговоры с Фернандесом сразу после отказа ЦСКА («СЭ»)

Появились новые подробности возможного перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
По информации «СЭ», клуб из Петербурга обратился к кандидатуре экс-игрока ЦСКА спустя минимум сутки после того, как московский клуб окончательно отказался от идеи возвращения игрока.
Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Зените». Он, скорее всего, не примет участия в матче за Суперкубок России против ЦСКА.
Бразилец подпишет контракт по одной из трех схем: на два года, на три года или по схеме «2+1».
- Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»