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    • «Зенит» начал переговоры с Фернандесом сразу после отказа ЦСКА («СЭ»)

    «Зенит» начал переговоры с Фернандесом сразу после отказа ЦСКА («СЭ»)

    Появились новые подробности возможного перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    По информации «СЭ», клуб из Петербурга обратился к кандидатуре экс-игрока ЦСКА спустя минимум сутки после того, как московский клуб окончательно отказался от идеи возвращения игрока.

    Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Зените». Он, скорее всего, не примет участия в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

    Бразилец подпишет контракт по одной из трех схем: на два года, на три года или по схеме «2+1».

    • Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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