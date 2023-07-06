Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Для меня этот футболист умер»: Кобелев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

    «Для меня этот футболист умер»: Кобелев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

    Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

    – Если Фернандес будет играть, как в ЦСКА, то для «Зенита» – это усиление. Мы его не видели год, поэтому необходимо время, чтобы понять в какой он форме. Все-таки Фернандес больше про движение.

    За всю карьеру в ЦСКА он мало что делал впереди, то есть мало забивал, отдавал. Движение у него было хорошим. Если Марио в хороших кондициях, то он станет усилением для петербуржцев.

    – Не считаете, что Фернандес предал ЦСКА?

    – Сейчас мало футболистов, таких как Акинфеев, которые во главу угла ставят команду, а не деньги. Фернандес для меня загадка. Играть 10 лет в России и не выучить язык – это оскорбление всего российского футбола и нашего языка.

    Я к нему не очень положительно отношусь. Если он подписал контракт с «Зенитом», то для меня этот футболист умер.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

    Новости по теме
    «Зенит» заплатил 400 тысяч агенту Фернандеса, чтобы бразилец не перешел в ЦСКА 2
    В «Зените» не стали опровергать новости о переходе Фернандеса
    Жирков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3778

      acor94 1 час назад

      Сам то Кобелев прыгал из Динамо в Зенит и обратно. Сам то для себя не умер?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20841

      Cleaner > acor94 56 минут назад

      И Динамо, и Зенит - голубые. Потому переходы игроков этих клубов туда и обратно совершенно закономерны!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17715

      Garrincha58 3 часа назад

      какое тебе дело?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      valsbaston > Garrincha58 2 часа назад

      Язык не выучил...За десять лет то. А ведь в сборной играл.Вот Кобелев и взъелся Вот оно чо.
      А ведь еще Маяковский писал --
      Да будь я хоть
      **** преклонных годов,
      и то,
      без унынья и лени,
      я русский бы выучил
      только за то,
      что им
      разговаривал Ленин.
      Такие дела товарищ Garrincha, 2008 года рождения.
      пы.сы. Там где запикано звездочками это слово н.егром..Маяковский в гробу переворачивается из за того, что в его стихе слово запикиват звездочками.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20841

      Cleaner > valsbaston 55 минут назад

      Много текста...(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 