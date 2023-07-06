«Для меня этот футболист умер»: Кобелев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».
– Если Фернандес будет играть, как в ЦСКА, то для «Зенита» – это усиление. Мы его не видели год, поэтому необходимо время, чтобы понять в какой он форме. Все-таки Фернандес больше про движение.
За всю карьеру в ЦСКА он мало что делал впереди, то есть мало забивал, отдавал. Движение у него было хорошим. Если Марио в хороших кондициях, то он станет усилением для петербуржцев.
– Не считаете, что Фернандес предал ЦСКА?
– Сейчас мало футболистов, таких как Акинфеев, которые во главу угла ставят команду, а не деньги. Фернандес для меня загадка. Играть 10 лет в России и не выучить язык – это оскорбление всего российского футбола и нашего языка.
Я к нему не очень положительно отношусь. Если он подписал контракт с «Зенитом», то для меня этот футболист умер.
- Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.