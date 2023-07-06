«Для меня этот футболист умер»: Кобелев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

– Если Фернандес будет играть, как в ЦСКА, то для «Зенита» – это усиление. Мы его не видели год, поэтому необходимо время, чтобы понять в какой он форме. Все-таки Фернандес больше про движение.

За всю карьеру в ЦСКА он мало что делал впереди, то есть мало забивал, отдавал. Движение у него было хорошим. Если Марио в хороших кондициях, то он станет усилением для петербуржцев.

– Не считаете, что Фернандес предал ЦСКА?

– Сейчас мало футболистов, таких как Акинфеев, которые во главу угла ставят команду, а не деньги. Фернандес для меня загадка. Играть 10 лет в России и не выучить язык – это оскорбление всего российского футбола и нашего языка.

Я к нему не очень положительно отношусь. Если он подписал контракт с «Зенитом», то для меня этот футболист умер.