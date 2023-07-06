Быстров объяснил, почему Марио Фернандес не нужен «Зениту»

Владимир Быстров высказался о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Марио, Марио, Марио... На мой взгляд, единственное место, куда мог и должен был вернуться бразильский футболист – ЦСКА.

У «Зенита» на этой позиции уже есть русские игроки. Все-таки Адамов покупался на место правого защитника, мягко говоря, не за две копеечки«, – написал Быстров в своем телеграм-канале.