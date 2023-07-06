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Быстров объяснил, почему Марио Фернандес не нужен «Зениту»

6 июля 2023, 12:58
4

Владимир Быстров высказался о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Марио, Марио, Марио... На мой взгляд, единственное место, куда мог и должен был вернуться бразильский футболист – ЦСКА.

У «Зенита» на этой позиции уже есть русские игроки. Все-таки Адамов покупался на место правого защитника, мягко говоря, не за две копеечки«, – написал Быстров в своем телеграм-канале.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Быстров Владимир Фернандес Марио
Комментарии (4)
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шахта Заполярная
1688639495
Вова ты будешь последним в очереди чей совет заинтересует немытых.
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Garrincha58
1688640314
Вован как всегда прав!!! никогда не считал Марио хорошим защитником
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Сам_себе_сказал
1688640538
Окурок как обычно несëт всякую дичь
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Купа Купыч
1688650890
Буратино,ты сам ромб целовал от счастья.
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