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    Быстров объяснил, почему Марио Фернандес не нужен «Зениту»

    Владимир Быстров высказался о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

    Сообщалось, что петербургский клуб заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    «Марио, Марио, Марио... На мой взгляд, единственное место, куда мог и должен был вернуться бразильский футболист – ЦСКА.

    У «Зенита» на этой позиции уже есть русские игроки. Все-таки Адамов покупался на место правого защитника, мягко говоря, не за две копеечки«, – написал Быстров в своем телеграм-канале.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +255

      Bez Imeni 8 минут назад

      Окурок как обычно несëт всякую дичь

      0
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      Рейтинг: +17714

      Garrincha58 12 минут назад

      Вован как всегда прав!!! никогда не считал Марио хорошим защитником

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3400

      шахта Заполярная 26 минут назад

      Вова ты будешь последним в очереди чей совет заинтересует немытых.

      0
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