«Зенит» может выкупить больше прав на 17-летнего Педро в следующем году

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о последних трансферах клуба.
– Президент «Коринтианса» заявил, что права на Педро принадлежат бразильскому клубу и «Зениту» в соотношении 50 на 50. Как можно прокомментировать этот факт?
– Это в данный момент 50 на 50. Когда Педро приедет в «Зенит» у нас будет возможность увеличить процент нашего владения.
– У Педро и Александра Коваленко пятилетние контракты. Это вложение в будущее «Зенита»?
– Оба молодые игроки, одному 19 лет, другому пока 17. Очень талантливые. Если будут работать должным образом, могут стать настоящими футболистами.
- Педро интересовались многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
- «Зенит» получил приоритетное право выкупа бразильца в рамках сделки по Юри Алберто.
- Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на игрока. 30% прав останется у «Коринтианса».
- Новичок чемпиона России присоединится к команде в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Источник: «Матч ТВ»