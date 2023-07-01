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    • «Зенит» может выкупить больше прав на 17-летнего Педро в следующем году

    «Зенит» может выкупить больше прав на 17-летнего Педро в следующем году

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о последних трансферах клуба.

    – Президент «Коринтианса» заявил, что права на Педро принадлежат бразильскому клубу и «Зениту» в соотношении 50 на 50. Как можно прокомментировать этот факт?

    – Это в данный момент 50 на 50. Когда Педро приедет в «Зенит» у нас будет возможность увеличить процент нашего владения.

    – У Педро и Александра Коваленко пятилетние контракты. Это вложение в будущее «Зенита»?

    – Оба молодые игроки, одному 19 лет, другому пока 17. Очень талантливые. Если будут работать должным образом, могут стать настоящими футболистами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2023 08:26
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