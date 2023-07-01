«Зенит» может выкупить больше прав на 17-летнего Педро в следующем году

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о последних трансферах клуба.

– Президент «Коринтианса» заявил, что права на Педро принадлежат бразильскому клубу и «Зениту» в соотношении 50 на 50. Как можно прокомментировать этот факт?

– Это в данный момент 50 на 50. Когда Педро приедет в «Зенит» у нас будет возможность увеличить процент нашего владения.

– У Педро и Александра Коваленко пятилетние контракты. Это вложение в будущее «Зенита»?

– Оба молодые игроки, одному 19 лет, другому пока 17. Очень талантливые. Если будут работать должным образом, могут стать настоящими футболистами.