В ЦСКА раскрыли подробности предложения ПАОКа по Чалову

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб получал предложение от ПАОКа по трансферу Федора Чалова.
«Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям.
Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо – Иван Карпов – а только потом уже оно пришло в клуб», – сказал Брейдо.
- В минувшем сезоне РПЛ у Чалова 19 голов в 30 матчах.
- На него также претендуют «Галатасарай» и «Марсель».
- Федор уже имеет опыт выступлений в Европе – за швейцарский «Базель».
Источник: «Спорт-Экспресс»