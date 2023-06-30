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    В ЦСКА раскрыли подробности предложения ПАОКа по Чалову

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб получал предложение от ПАОКа по трансферу Федора Чалова.

    «Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям.

    Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо – Иван Карпов – а только потом уже оно пришло в клуб», – сказал Брейдо.

    • В минувшем сезоне РПЛ у Чалова 19 голов в 30 матчах.
    • На него также претендуют «Галатасарай» и «Марсель».
    • Федор уже имеет опыт выступлений в Европе – за швейцарский «Базель».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25141

      bset 5 минут назад

      А были времена, когда все трансферы ЦСКА сопровождались тишиной. А теперь видимо рулят тикторе, которым бы погромче заголовок соорудить в СМИ.

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