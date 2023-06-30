В ЦСКА раскрыли подробности предложения ПАОКа по Чалову

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб получал предложение от ПАОКа по трансферу Федора Чалова.

«Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям.

Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо – Иван Карпов – а только потом уже оно пришло в клуб», – сказал Брейдо.