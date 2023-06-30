Какие трансферы в РПЛ мы ждем этим летом: Малком – в «Юве», Чалов – в Турцию, Николсона – куда-нибудь

Российские клубы, несмотря на все сложности, трудятся на трансферном рынке. В текущих условиях трудно мечтать о трансферах футболистов уровня Малкома. Но все же нас ждет много интересных переходов этим летом.

Давайте поговорим на тему, какие трансферы команд РПЛ вы хотели бы увидеть? Здесь могут быть и покупки российских клубов, и их продажи. Пишите ваше мнение в комментариях. Ниже – рассуждения наших авторов.

Илья Егоров – за отъезд Чалова в Турцию

Взросление Федора Чалова произошло очень быстро: лучший бомбардир в 21 год, слухи о многомиллионом предложении от «Кристал Пэлас». Ранние этапы карьеры и новости вокруг обещали Чалову много ярких моментов. Но он остался в России и притормозил, увязнув в персональном кризисе.

Что бывает со среднестатистической звездой РПЛ в такой ситуации? Обычно – падение. Чалов пошел по другому пути: съездил в командировку в Швейцарию, вернулся в ЦСКА и вышел на новый уровень. При последних успехах слухи о возобновившемся интересе к нему выглядят абсолютно логично.

Инсайды об интересе из Турции? Это же круто! Уровень местного чемпионата постоянно растет, а клубы накапливают массу новых звезд. Плюс Турция явно пободрее сегодняшней РПЛ и точно трамплин в Европу. К тому же Чалову приписывают интерес со стороны «Галатасарая», а это действующий чемпион. Плюс это возможность играть в Лиге чемпионов.

Чем не кайф?

Владислав Журин отправляет Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс»

Когда мы анонсируем трансфер Эдо в Европу, в первую очередь следует передать пламенный «привет» РФС и лично Андрею Лексакову как ответственному за сектор сборных команд. В пору юношества Сперцяна отделу Лексакова то и дело поступали рекомендацию по Эдуарду, но они игнорировались. Просматривали – и никаких мер по приглашению в сборные России не предпринималось. В итоге упустили парня: теперь он почти уехал в Европу и капитанит в сборной Армении. Класс!

Да, согласно инсайдам, Сперцян будет в «Аяксе». Сообщается и об интересе из Италии, но с точки зрения построения карьеры (ему 23) более правильным выглядит именно переезд сначала в Нидерланды. Там максимально открытый футбол, обороне уделяется внимание постольку-поскольку – есть все предпосылки для проявления креативного мышления Эдуарда. Поиграет пару лет в Эредивизие, привыкнет к европейскому менталитету и футболу – и можно смело переезжать в топ-5. Сглазить не хочется, но сейчас у Сперцяна проглядываются шансы провести карьеру не хуже Генриха Мхитаряна. И на каждом ее этапе ему необходимо помнить «Краснодар» и Россию, где его воспитали футболистом европейского уровня. Дерзай, Эдуард!

Егоров топит за отъезд Малкома в «Ювентус» или в «ПСЖ»

Малком – топ. Это было видно сразу, хотя до реактивной формы он добирался плавно. Сейчас он выиграл все в России (и не по разу) и снова доказал очевидное величие. Я всегда мыслю как максималист и считаю, что произошедшие успехи должны перетекать в непрерывное движение и новый прогресс. Поэтому желаю Малкому переход в сильный клуб.

«ПСЖ» или «Ювентус» (о них по крайней мере говорят медиа)? Да все равно. Оба варианты будут отличны для Малкома. Чемпионат Франции знаком ему+«ПСЖ» сейчас на том этапе, когда ему нужны сильные игроки. То же самое и о «Юве»: Ди Мария ушел, у Федерико Кьезы конфликт с Аллегри – фланги команды уязвимы и нуждаются в усилении.

Весь вопрос лишь в том, хочет ли принять новый вызов сам Малком?

Журин: Шамар Николсон – пусть уйдет из «Спартака» куда-нибудь

Полтора года Шамара в «Спартаке», скорее всего, подходят к концу. Трансфер, спродюсированный в том числе Заремой Салиховой, оправдал себя не очень. Внушительные габариты не принесли Николсону пользы, он не стал постоянным футболистом основы, и теперь клуб усиленно ищет покупателя. Причем «Спартак» серьезно так верит в себя и Шамара: запрашивает аж 7 миллионов евро (Transfermarkt оценивает Николсона в 4,5). Интерес к ямайцу есть в Турции и Бельгии.

Витриной для Николсона этим летом может стать Золотой кубок КОНКАКАФ, где он выступает за Ямайку. Если игроку удастся себя проявить на континентальном чемпионате, продать его «Спартаку» будет проще. Однако в этом смысле предпосылок немного. В первой встрече турнира против США Шамар вышел на замену на 90-й минуте, и в качестве игрока основы исландский тренер ямайцев Хеймир Халлгримссон спартаковца не рассматривает. Тем не менее, сомнений, что «Спартак» летом от Николсона так или иначе избавится, не очень много.

Егоров надеется, что Вера из «Оренбурга» уйдет в топ-клуб России

Очень радовался, когда Марцел Личка в это межсезонье ушел в «Динамо» (эмоции укомплектовал тут). Теперь, думаю, сильные команды придут и за некоторыми лидерами этого состава.

Для меня главная интрига – перехватит ли кто-то Лукаса Веру? Вера – крайне универсальный персонаж, который хорош как чисто в обороне, так и в плане продвижения мяча. И нет ничего удивительного в том, что прямо сейчас за ним следят классные команды: «Динамо» (в которое пришел Личка), «Локомотив» и «Зенит».

Кому он подойдет? Здесь уже дело вкуса и потребности. Но путь Веры впечатляет: за год прошел от запасного в «Уракане» в одного из ярчайших персонажей РПЛ.

Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Краснодара», официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Зенита»