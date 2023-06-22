Почему переход Лички в «Динамо» – это прекрасно со всех сторон

Реплика Ильи Егорова.

Сразу подчеркну: для меня «Оренбург» – одно из главных открытий завершившегося сезона РПЛ. По идее, вместо него должен быть «Ахмат», который оказался в таблице выше. Или ЦСКА, который впервые за много лет выбрался в медали. Но для меня все равно главным открытием оказался «Оренбург».

Во-первых, из-за скачка в первый сезон после выхода в РПЛ.

Во-вторых, из-за обстоятельств посреди сезона. Когда Владимир Писарский, главный форвард осени и лидер команды, ушел в «Крылья», «Оренбург» не рассыпался. Это лишний раз подчеркнуло огромный показатель стабильности системы «Оренбурга».

В-третьих, из-за Марцела Лички, который эту систему и построил.

История-то на самом деле действительно крутая. Самобытный тренер, который приехал после золота чемпионата Белоруссии в ФНЛ, вывел «Оренбург» в РПЛ, потерял путевку не по спортивному принципу, не закис и прорвался в Премьер-лигу позже еще раз. Текущий сезон для «Оренбурга» – первый после возвращения в РПЛ. Но Личка помог ему сразу же забраться на седьмое место.

Чем не открытие?





Забавно, что Личка еще до начала сезона-2022/23 мечтал о месте в середине турнирной таблицы. В итоге все получилось еще лучше. При этом Личка сломал карикатурный образ тренера, только-только вышедшего в РПЛ. Обычно это не очень результативная и аккуратная игра с минимальным количеством мячей и неловкими отмазками на логичные вопросы, почему так плохо. Личка вел себя по-другому: дерзко атаковал фаворитов на поле, прессинговал соперников в медиа и достаточно доступно объяснял свои ходы фанатам. Когда в ноябре «Оренбург» убрал «Краснодар» 5:1, Личка говорил на пресс-конференции:

«Сегодня наша задача была убить соперника на скорости, показывать высокую интенсивность и высокий прессинг. Вы сами видели, команда выходила из‑под прессинга хорошими пасами».

Личка не вел себя как аутсайдер или середняк и не позволял это делать «Оренбургу». За год в РПЛ он обновил определение провинциальной команды и сам вышел на принципиально другой уровень. Поэтому его назначение в «Динамо» выглядело очень логичным шагом. А для «Динамо» – невероятно важным во всех смыслах.

13 июня автор Sports.ru Александр Дорский написал в телеграм-канале важный тезис о закрытости «Динамо». Повод – молчание и отсутствие хоть какого-то объяснения стратегии после увольнения Славиши Йокановича. Дорский отмечал массу слухов вокруг назначения нового тренера: от того же Лички, Марко Николича и Алексея Шпилевского до вариантов с сербскими менеджерами из Саудовской Аравии. Еще Дорский говорил, что хочет наконец-то услышать Желько Бувача, чтобы тот хоть что-то рассказал. Бувач в итоге так и не дал ни одного большого интервью, что вызывало только больше вопросов.

Но назначение Лички более-менее доступно заявило.1. «Динамо» не хочет больше ошибаться и подстраиваться под прежний образ.2. «Динамо» больше не хочет экспериментировать с тренерами. Есть сильный кандидат с понятной игрой – он будет главным.

Классно, что сейчас и для самого Лички эта история стала большим шагом вперед. Он поднялся в зарплате, получит больше денег на комплектование состава, а пул доступных изначально игроков точно будет сильнее. Помимо Смолова и других сформировавшихся лидеров у него будут Захарян, Тюкавин и другие молодые футболисты с мощным потенциалом.

Новый сезон РПЛ точно стоит ждать хотя бы ради союза «Динамо» и Лички

Фото: официальный сайт «Оренбурга»