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    Орлов назвал главный козырь новичка «Зенита» Ду Кейроса

    Комментатор Геннадий Орлов дал характеристику новому полузащитнику «Зенита» Ду Кейросу.

    «Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витсель.

    Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде. Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен.

    Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом.

    Видел нарезки матчей с его участием. Такой – неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной. Резкий. Может вписаться в игру Семака», – сказал Орлов.

    • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
    • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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