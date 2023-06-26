Орлов назвал главный козырь новичка «Зенита» Ду Кейроса

Комментатор Геннадий Орлов дал характеристику новому полузащитнику «Зенита» Ду Кейросу.

«Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витсель.

Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде. Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен.

Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом.

Видел нарезки матчей с его участием. Такой – неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной. Резкий. Может вписаться в игру Семака», – сказал Орлов.