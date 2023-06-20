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    • Президент сербского «Спартака» объяснил, почему клуб назначил Кержакова главным тренером

    Президент сербского «Спартака» объяснил, почему клуб назначил Кержакова главным тренером

    Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович объяснил назначение Александра Кержакова на пост главного тренера клуба.

    «Мне очень приятно, что мы смогли пригласить человека с таким большим футбольным именем. Думаю, это очень хорошо для «Спартака». У него была отличная футбольная карьера, и я думаю, что его тренерская карьера пойдет в том же направлении.

    Я думаю, что у Александра большой тренерский потенциал. Желаю ему превзойти его карьеру игрока. Контракт подписан по системе «1+1». Я уверен, что в предстоящий период мы добьемся гораздо лучших результатов», – цитирует Симовича сайт «Спартака».

    • Контракт Кержакова подписан по схеме «1+1».
    • Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
    • Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2023 21:57
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