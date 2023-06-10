«Это мой 20-й финал ЛЧ»: Семин посетит игру в Стамбуле

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уже в Стамбуле, где посетит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Билеты на финал Лиги чемпионов всегда очень сложно бывает достать. Всe благодаря РФС, они дали билеты.

Наверное, это где-то мой двадцатый финал. Какой был самый классный? Думаю, сегодня будет самый лучший. Болеть буду за футбол. Говорят, «Сити» – чуть ли не лучшая команда в мире? Наверное, лучшая в мире. Сегодня как раз и посмотрим. Если она лучшая, то выиграет, – сказал Семин.