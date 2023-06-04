Анри прокомментировал освистывание Месси фанатами «ПСЖ»

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на свист болельщиков «ПСЖ» в адрес уже бывшего игрока команды Лионеля Месси.

«Это первый игрок в истории, у которого статистика в сезоне 16+16 и которого освистывают», – цитирует Анри твиттер Actu Foot.