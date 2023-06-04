Анри прокомментировал освистывание Месси фанатами «ПСЖ»

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на свист болельщиков «ПСЖ» в адрес уже бывшего игрока команды Лионеля Месси.
«Это первый игрок в истории, у которого статистика в сезоне 16+16 и которого освистывают», – цитирует Анри твиттер Actu Foot.
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
- Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».
Источник: «Бомбардир»