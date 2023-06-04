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    Анри прокомментировал освистывание Месси фанатами «ПСЖ»

    Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на свист болельщиков «ПСЖ» в адрес уже бывшего игрока команды Лионеля Месси.

    «Это первый игрок в истории, у которого статистика в сезоне 16+16 и которого освистывают», – цитирует Анри твиттер Actu Foot.

    • Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
    • Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2023 08:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2454

      Maxi_7 22 часа назад

      Тьерри, ты как маленький... кому вообще интересна статистика в чемпионате бани... Его брали исключительно ради ЛЧ. А люди видят и не на***ть их - как он носился с высунутым языком как собачка за мячиком за свою любимую сборную и как безынициативно пешочком ходил за псж в ЛЧ, всем видом показывая как он рот топтал всех болельщиков. Так что чего тут удивляться - что посеешь...

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      Рейтинг: +226

      JIEGEHDA > Maxi_7 20 часов назад

      Ну по первых , сборная и клуб разные вещи . Условно говоря вряд-ли он любит ПСЖ сильнее чем Барсу где провел всю жизнь . Но и в Барсе он пешком ходил . Теперь о Мбаппе точно так же как и Месси ходил пешком а когда атакуют тогда бежит . Что и делает Месси . Только вот Мбаппе дают всё что можно в клубе и бегают за ним а Месси освистывают . Они хотят взять Месси и получить ЛЧ? Ну так взяли бы Роналду он же типо там лучший не? Ну окей в ферм Лиге не смотрят на стату . А где смотрят? Роналду где ? В топ Лиге? Да нет вроде . А кто где? Мбаппе где? Правильно . А знаешь прикол? Мбаппе ведь в списке на Золотой Мяч . Только у Месси титулы за сборную а Мбаппе? С средними сборными играя за Францию забил 8 мячей и всё . На ЧМ его рекорд . 2 место уступи

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      Рейтинг: +2454

      Maxi_7 > Maxi_7 20 часов назад

      Мбаппе там единственный кто старается и кто даёт результат. По нему видно, что ему не насрать. Это было прекрасно заметно в первом матче против Баварии, когда он вышел на 65-й минуте сразу зашевелилась игра, а эти двое так ничего и не создали за это время.
      С Роналду вообще некорректное сравнение, в тот чемпионат звёзды уходят не чтобы что-то выигрывать, а чтобы просто покрасоваться лицом, да футболки попродавать, там футбол уже дело двадцатое, потому никто с него ничего не спрашивает там. Месси хотел того же? Тогда нужно было сразу ехать туда же или в Америку, тогда никаких вопросов бы не было.
      А в псж его расценивали, как лучшего игрока мира, который им наконец-то принесёт долгожданную победу в лч, так что коль назвался груздём.

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      Рейтинг: +2454

      Maxi_7 > Maxi_7 20 часов назад

      ... тогда отрабатывай огромные бабки, ну а если плюёшь на всех - тогда закономерно поедешь обосранный и обоссанный домой и это будет заслуженно.

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