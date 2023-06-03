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    • Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб

    Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб

    Болельщики «ПСЖ» перед матчем 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» встретили фамилию нападающего Лионеля Месси свистом.

    Несколько часов назад было объявлено об уходе аргентинца.

    • Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 74 матча, 32 гола, 35 ассистов.
    • Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4753

      fakeid 1 час назад

      щас гном расплачется и получит очередной ЗМ.

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