Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб

щас гном расплачется и получит очередной ЗМ.
Болельщики «ПСЖ» перед матчем 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» встретили фамилию нападающего Лионеля Месси свистом.
Несколько часов назад было объявлено об уходе аргентинца.
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 74 матча, 32 гола, 35 ассистов.
- Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».