Сутормин объяснил, почему футболисты заслуженно получают большие деньги

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о больших зарплатах в футболе.

«Считаю ли я, что футболисты много зарабатывают? Скажу, что да, но это обоснованные деньги. Я считаю, что учителя, врачи и другие подобные профессии должны получать больше. Понятно, что футболисты зарабатывают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы учителя и остальные, дай бог, стали получать больше.

Возможно, некоторые не видят обратной стороны медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то».

Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, дни рождения, дай бог, попадают на выходной. Случай со свадьбой чего стоит! Возможно, кто-то этого не замечает. Это касается и моей семьи. Те же переезды: сегодня ты здесь, завтра – там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч [рублей], и у них ничего больше нет. А где-то и [вообще] не платят. В 35 лет заканчиваешь – а ты только в футбол играл», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».