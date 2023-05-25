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    • Сутормин объяснил, почему футболисты заслуженно получают большие деньги

    Сутормин объяснил, почему футболисты заслуженно получают большие деньги

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о больших зарплатах в футболе.

    «Считаю ли я, что футболисты много зарабатывают? Скажу, что да, но это обоснованные деньги. Я считаю, что учителя, врачи и другие подобные профессии должны получать больше. Понятно, что футболисты зарабатывают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы учителя и остальные, дай бог, стали получать больше.

    Возможно, некоторые не видят обратной стороны медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то».

    Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, дни рождения, дай бог, попадают на выходной. Случай со свадьбой чего стоит! Возможно, кто-то этого не замечает. Это касается и моей семьи. Те же переезды: сегодня ты здесь, завтра – там.

    Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч [рублей], и у них ничего больше нет. А где-то и [вообще] не платят. В 35 лет заканчиваешь – а ты только в футбол играл», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 18 матчах.
    • Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +616

      FCSpartakM 3 минуты назад

      Кого он там не видит? Он после трень домой не ходит что ли?

      0
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      Рейтинг: +14524

      Skull_Boy 1 час назад

      Особенно ты сидя на лавке, но зато вы лавочники первыми орете что вы чемпионы

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