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  • Сутормин объяснил, почему футболисты заслуженно получают большие деньги

Сутормин объяснил, почему футболисты заслуженно получают большие деньги

25 мая 2023, 18:01
11

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о больших зарплатах в футболе.

«Считаю ли я, что футболисты много зарабатывают? Скажу, что да, но это обоснованные деньги. Я считаю, что учителя, врачи и другие подобные профессии должны получать больше. Понятно, что футболисты зарабатывают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы учителя и остальные, дай бог, стали получать больше.

Возможно, некоторые не видят обратной стороны медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то».

Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, дни рождения, дай бог, попадают на выходной. Случай со свадьбой чего стоит! Возможно, кто-то этого не замечает. Это касается и моей семьи. Те же переезды: сегодня ты здесь, завтра – там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч [рублей], и у них ничего больше нет. А где-то и [вообще] не платят. В 35 лет заканчиваешь – а ты только в футбол играл», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

  • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 18 матчах.
  • Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (11)
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FCSpartakM
1685031999
Кого он там не видит? Он после трень домой не ходит что ли?
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НикКин
1685032790
Проблема в том что ваш уровень игры не соответствует заработной плате
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Валя Ромашина
1685033919
Пенсионеры получают пенсию 15 - 20 тысяч . Думские пенсионеры и в правительстве это отдельная песня
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Vratarь
1685034043
А что из здешних читателей кто-то не согласен с его словами?? И если ты в футболе, то тебе никогда не придёт в голову считать, что "футболисты деньги гребут" - а если ты так думаешь, то ты в футболе никто, просто мимо проходишь.
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Fialet
1685035173
Тварь ипаная, праздников он не видит. В 35 лет кончит играть, миллионы бабла накоплены, живи дальше в своё удовольствие. А обычным людям до 65 лет пахать как каторжный за копейки.
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jek718875
1685039928
Гад, метлу в руки и мети до пенсии
Ответить
фанат джигурды
1685040508
Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч [рублей], и у них ничего больше нет. А где-то и [вообще] не платят. В 35 лет заканчиваешь – а ты только в футбол играл», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу» Т.е. получить заочно образование, как многие спортсмены делают, или в 35 пойти выучиться на профессию, работая по которой будешь хорошо зарабатывать, это не для него...
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balam
1685071628
записки сумасшедшего
Ответить
Oldtrafford83
1685076719
кореец, ну вот не надо ныть!!!
Ответить
maygli
1685216002
Если бы вы хоть отчасти наигрывали на эти деньги, а то порой по мячу попасть не можете или пульнёте в небеса "... - мяч срезался с ноги", ладно бы раз, другой, а то постоянно. Ощущение, что вы на тренировках вообще удары с лёта не отрабатываете. Один раз попадёте и радости, как у пацанвы дворовой. И это профессионалы? А пенальти? Это отдельная песня.
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