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  • «Футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург»: «Зенит» – о 98-летии клуба

«Футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург»: «Зенит» – о 98-летии клуба

25 мая 2023, 11:33
11

«Зенит» опубликовал заявление в связи с 98-м днем рождения клуба.

«За долгие годы великой истории мы прошли большой путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до флагмана российского футбола, сильнейшей команды страны, в 2023 году в десятый раз – и пятый год подряд – подтвердившей это звание.

Десятое чемпионство подарило Петербургу, «Зениту» и его преданным болельщикам долгожданную вторую звезду на груди над любимой «стрелкой».

За 98 лет клубный музей петербуржцев пополнился 26-ю трофеями. Среди них: десять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, восемь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

День рождения – прекрасный повод напомнить, что «Зенит» – единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Все это говорит о том, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург, под сине-бело-голубое небо великого города.

И мы с гордостью продолжим делать все, что в наших силах, чтобы она осталась здесь навсегда. С праздником!» – говорится в заявлении.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Павелий
1685005358
Вот любят же в Зените придумывать. А где Кубок Федерации футбола СССР? Зенит же даже участвовал в это турнире как минимум в 1986 году. Отсюда вывод: Зенит - политпроект с купленными и/или пролоббированными достижениями.
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DOCTOR PENALTY
1685008333
Футбольная столица России была и остаётся в Москве, несмотря на колоссальные вливания бабла Газпромом.
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Krics
1685008428
Фантазёры голубые,ихмо.
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Дядя Серёжа
1685008472
Не даёт бездобным покоя столичная грусть любого качества
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mahan
1685008723
Столица футбольная не переехала. Переехал судейский корпус, и весь футбольный управляющий состав.
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cska1948
1685010183
В РПЛ стабильно играет ЧЕТЫРЕ московских клуба. Питер представлен только одним Зенитом. По совокупности у четырёх московских команд, по всей стране, болельщиков больше чем у одного Зенита. Так что как бы Зенит не пыжился, футбольная столица как была в Москве, так в Москве и осталась. П.С. Я не житель Москвы и даже не Московской области.
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R_a_i_n
1685010589
Я ржу прям как клинер))) Они оказывается футбольная столица))) С одним клубом на город в несколько миллионов человек! Клуб, который за пределами Питера особо никому не нужен!
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Persona_non_Grata
1685012927
"Чем громче заявления, тем меньше в них здравого смысла" ...
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шахта Заполярная
1685020216
Больше не чем заняться, как только разный бред читать. Не удивлюсь, если скоро напишут, что столица мирового футбола. Вот что халявный газ с людьми делает.
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лоист
1685023092
город большой а команда одна и чем тут гордится, одним словом БО*ЖЫ
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