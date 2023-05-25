«Футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург»: «Зенит» – о 98-летии клуба

«Зенит» опубликовал заявление в связи с 98-м днем рождения клуба.

«За долгие годы великой истории мы прошли большой путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до флагмана российского футбола, сильнейшей команды страны, в 2023 году в десятый раз – и пятый год подряд – подтвердившей это звание.

Десятое чемпионство подарило Петербургу, «Зениту» и его преданным болельщикам долгожданную вторую звезду на груди над любимой «стрелкой».

За 98 лет клубный музей петербуржцев пополнился 26-ю трофеями. Среди них: десять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, восемь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

День рождения – прекрасный повод напомнить, что «Зенит» – единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Все это говорит о том, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург, под сине-бело-голубое небо великого города.

И мы с гордостью продолжим делать все, что в наших силах, чтобы она осталась здесь навсегда. С праздником!» – говорится в заявлении.