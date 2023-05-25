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    • «Футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург»: «Зенит» – о 98-летии клуба

    «Футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург»: «Зенит» – о 98-летии клуба

    «Зенит» опубликовал заявление в связи с 98-м днем рождения клуба.

    «За долгие годы великой истории мы прошли большой путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до флагмана российского футбола, сильнейшей команды страны, в 2023 году в десятый раз – и пятый год подряд – подтвердившей это звание.

    Десятое чемпионство подарило Петербургу, «Зениту» и его преданным болельщикам долгожданную вторую звезду на груди над любимой «стрелкой».

    За 98 лет клубный музей петербуржцев пополнился 26-ю трофеями. Среди них: десять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, восемь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    День рождения – прекрасный повод напомнить, что «Зенит» – единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

    Все это говорит о том, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург, под сине-бело-голубое небо великого города.

    И мы с гордостью продолжим делать все, что в наших силах, чтобы она осталась здесь навсегда. С праздником!» – говорится в заявлении.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13871

      R_a_i_n 9 минут назад

      Я ржу прям как клинер))) Они оказывается футбольная столица))) С одним клубом на город в несколько миллионов человек! Клуб, который за пределами Питера особо никому не нужен!

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      Рейтинг: +477

      cska1948 16 минут назад

      В РПЛ стабильно играет ЧЕТЫРЕ московских клуба. Питер представлен только одним Зенитом. По совокупности у четырёх московских команд, по всей стране, болельщиков больше чем у одного Зенита. Так что как бы Зенит не пыжился, футбольная столица как была в Москве, так в Москве и осталась.
      П.С. Я не житель Москвы и даже не Московской области.

      0
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      Рейтинг: +1874

      mahan 40 минут назад

      Столица футбольная не переехала. Переехал судейский корпус, и весь футбольный управляющий состав.

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      Рейтинг: +5856

      Дядя Серёжа 45 минут назад

      Не даёт бездобным покоя столичная грусть любого качества

      1
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      Рейтинг: +1057

      Krics 45 минут назад

      Фантазёры голубые,ихмо.

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      Рейтинг: +24723

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Футбольная столица России была и остаётся в Москве, несмотря на колоссальные вливания бабла Газпромом.

      0
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      Рейтинг: +5178

      Питерский князь 1 час назад

      Забили дрписать: мАсквичи сосать"!
      :)))
      Быдло, со всей страны понаехавшее!

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      Рейтинг: +5856

      Дядя Серёжа > Питерский князь 46 минут назад

      Скоро и в Питере местные будут по подъездам через бордюры спотыкаться

      0
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      Рейтинг: +6010

      Павелий 1 час назад

      Вот любят же в Зените придумывать. А где Кубок Федерации футбола СССР? Зенит же даже участвовал в это турнире как минимум в 1986 году.

      Отсюда вывод: Зенит - политпроект с купленными и/или пролоббированными достижениями.

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