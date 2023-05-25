Смелый наряд девушки Алли на Каннском кинофестивале: без лифчика и в прозрачном платье

Синди Кимберли, девушка полузащитника «Бешикташа» Деле Алли, произвела фурор на Каннском кинофестивале.

Она появилась на публике в крайне откровенном просвечивающем платье. На модели Кимберли не было лифчика.

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Алли принадлежит «Эвертону», куда должен вернуться летом.

Сейчас Деле травмирован.

В сезоне Суперлиги у Алли 13 матчей, 2 гола.

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