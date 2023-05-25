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  • Смелый наряд девушки Алли на Каннском кинофестивале: без лифчика и в прозрачном платье

Смелый наряд девушки Алли на Каннском кинофестивале: без лифчика и в прозрачном платье

25 мая 2023, 00:23
16

Синди Кимберли, девушка полузащитника «Бешикташа» Деле Алли, произвела фурор на Каннском кинофестивале.

Она появилась на публике в крайне откровенном просвечивающем платье. На модели Кимберли не было лифчика.

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  • Алли принадлежит «Эвертону», куда должен вернуться летом.
  • Сейчас Деле травмирован.
  • В сезоне Суперлиги у Алли 13 матчей, 2 гола.

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Источник: The Sun
Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Бешикташ Эвертон Алли Деле
Комментарии (16)
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NewLife
1684956744
Дерьмовый хирург вставлял силикон - соски не на месте. Не зазорно ей показывать такой брак и прыщавое лицо ?
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JIEGEHDA
1684959387
Стыдно . И печально за Алли
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Anton1969
1684960919
Страх божий!
Ответить
russkiisergei
1684961593
сисек нет, какой нах... лифчик???
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derrik2000
1684973020
Тьфу, е. б.... Какая-то выставка уродов... И ЭТО фсё на сайте с подачи эскортницы и её трансгендерной компашки, которую "имеем счастье" лицезреть здесь каждый Божий день...
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Дядя Серёжа
1684980553
В принципе отфутболить можно, это ж футбольный сайт
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spam2009
1684982502
аж блевануть захотелось
Ответить
spam2009
1684982555
в натуре Лолита красивее))
Ответить
моэм
1684987480
Толерантно сказано - смелая ....я же предлагаю называть вещи своими именами ; распущенная , распутная , развратная .
Ответить
НедраЧили
1685215668
Прыщик на попе видно (((
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