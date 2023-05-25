Смелый наряд девушки Алли на Каннском кинофестивале: без лифчика и в прозрачном платье

Синди Кимберли, девушка полузащитника «Бешикташа» Деле Алли, произвела фурор на Каннском кинофестивале.
Она появилась на публике в крайне откровенном просвечивающем платье. На модели Кимберли не было лифчика.
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- Алли принадлежит «Эвертону», куда должен вернуться летом.
- Сейчас Деле травмирован.
- В сезоне Суперлиги у Алли 13 матчей, 2 гола.
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